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范國宸轟破僵局 與悍將雙解套

2023/07/16 05:30

悍將范國宸從獅隊布雷克手中敲出2分砲，也是生涯對戰首安。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕范國宸生涯第1次從布雷克手中擊出安打，就是1發底定戰局的2分彈，富邦悍將靠他這1棒穩住陣腳，以5：2力挫統一獅，不僅下半季首勝開張，最近6連敗、對戰7連敗、在台南4連敗同時畫下句點。

悍將力挫獅隊，終止6連敗低潮。（記者李惠洲攝）

2分砲定音 解鎖布雷克

范國宸首打席造成二壘手陳重廷失誤，意外助富邦先馳得點，當統一追成2：3只差1分時，他於5局上轟出2分彈把領先優勢拉回到3分，也讓安得勝自6月4日轉任先發後，經過6場出賽終於拿到本季先發首勝，暌違2個月再有勝投進帳。

范國宸指出，印象中對布雷克不曾打過安打（註：開轟前累計8打數0安打），5局上的想法其實很簡單，只要直球過來、還來得及出棒，就努力把球打確實，今年打擊不像去年那樣得心應手，練習與策略都必須再提升，有好的表現就要努力維持。

隊長扛重任 止6連敗低潮

這1勝不但是富邦下半季首勝，更是自6月8日起打17場的第2勝，今年接下隊長的范國宸認為，每支球隊都想贏球，球員能做的是盡量製造贏球機會，然後努力把握這個機會，前段時間球隊是很低潮，不管心理或生理層面都學習到很多東西。

總教練丘昌榮表示，球隊每場都是全力搶勝，每天都朝贏球的目標前進，這段時間能讓年輕球員感受如何要贏的壓力，也更體會贏1場球沒有想像中簡單，「希望從贏球開始，就算很艱難，還是要一步一步去突破困境，1場1場去建立信心。」

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