林哲瑄磨球人生 700安嫌慢

林哲瑄（中）達成生涯700安里程碑，比出臉頰愛心。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕富邦悍將林哲瑄歷經688場出賽，終於在返台打中職的第9個球季，達成生涯700安的里程碑，是現役球員第18人，他不諱言速度有點慢，但棒球就是這樣，必須持續做好同樣的事，才會有好的結果。

歷經9季688場達陣

林哲瑄前2打席都擊出安打，搶先藍寅倫（目前699安）一步達成700安，他表示，4局上擊出二壘安打後並不知道是700安，回到休息區才被隊友告知，教練劉家豪也幫他把球要回，「剛回來還會蒐集，後來慢慢就不去在意，回來都好幾年了，這樣的速度是有點慢。」

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林哲瑄前6場18打數僅有1安，昨是繼6月21日再次單場2安，但最近1個月也就敲這5安，他認為，自己習慣咬住整顆球全力揮擊，適應比賽用球成為這幾年最大的課題，「雖然打得好不一定有好結果，心理經常受到影響，但還是要把每次揮棒做好。」

富邦下半季首勝開張，林哲瑄覺得比700安更開心，他當了6年隊長今年才交棒給范國宸，認為身為資深球員要引導年輕球員做好細節，希望把贏球的感覺持續下去，「老是輸球，在場上真的很悶，一直沒辦法拿到勝利，當然很不是滋味，只要做好細節，贏球就是自然，大家一起努力。」

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