林孝程一擊伏猿 不是鳥安英雄

6局下猿隊游擊手林承飛處理滾地球發生失誤。（記者林正堃攝）

替補拉尾盤 秀美技接殺

龍隊林孝程替補建功，不只敲出致勝安，還用美技結束比賽。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍林孝程在上半季有過2次替補出擊敲出致勝安打，但都是落點巧妙的鳥安，被隊友虧了好一陣子，昨在龍隊下半季首戰面對樂天桃猿，他再次替補出擊，這回擊出平飛安打幫助球隊超前，外加9局上奮力一搏再見接殺，助隊5：2逆轉，「紮紮實實」拿下單場MVP。

猿單局3失誤 平本季聯盟紀錄

樂天首局就有斬獲，廖健富從龍隊先發投手鋼龍手中擊出2分砲，而龍隊前5局又難以突破對方新洋投道博格。但6局下戰況丕變，上半季守備率墊底的樂天又被失誤拖累，該半局二壘手林立、游擊手林承飛和三壘手梁家榮各1次失誤，不但單局3失誤平本季聯盟紀錄，還讓龍隊一舉追平。

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林孝程昨替補守左外野，8局下一二壘有人，是本場首次打擊機會，面對陳鴻文擊出帶1分打點的右外野平飛安打，也帶起單局3分攻勢。9局上，猿隊一二壘有人，陳俊秀的深遠飛球被林孝程接殺，讓這位「音速小子」的MVP拿得實至名歸。

賽後林孝程先自嘲：「這次不是鳥安了。」他說，考量對方在得點圈有人，很可能以變化球搶好球數，當下決定抓變化球，也告訴自己不求長打，但盡可能把球打強勁。

至於最後的出局數，林孝程笑說接到後心臟還在怦怦跳，「當下第一個反應是應該不會出去吧，趕快全力拚看看，還好有守住。」

鋼龍投6局僅被敲2安打並送7K失2分，而道博格失的2分都是非自責、投5.1局退場。龍隊總教練葉君璋直言道博格「很難打」，鋼龍則維持一貫穩定，但因他回報背部不適未讓他投太多，應不影響後續出賽。

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