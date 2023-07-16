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亞洲田徑錦標賽》林昱堂驚天一躍 奪奧運門票

2023/07/16 05:30

楊俊瀚在男子200公尺準決賽以20秒71晉級決賽。 （田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕林昱堂昨在亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽神來一跳，以8公尺40雙破大會紀錄及全國紀錄，並以3公分之差險勝本季世界第2的印度名將穆拉利，摘下台灣隊本屆首金，並一舉達到今年匈牙利世錦賽、明年巴黎奧運參賽標準。

林昱堂昨在亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽神來一跳，以8公尺40雙破大會紀錄及全國紀錄。（田協提供）

今年主打國際賽 已拿3金牌

有「彈簧腿」之稱的前跳遠國手乃慧芳。（資料照，記者陳鳳麗攝）

在教練蔡易達安排下，林昱堂今年以國際賽為主，他先在2月亞洲室內錦標賽以8公尺02破全國室內紀錄摘金，5月日本木南道孝挑戰賽再以8公尺12奪金，並躍居歷年第4傑。

林昱堂小檔案

林昱堂昨第一跳就以8公尺10暫居第1，讓他信心大增，但隨後全新釘鞋的釘子突然脫落，還好有備用鞋，穿上舊鞋後第三跳雖失敗，但整體感覺更好，第四跳依照既有的節奏，從助跑、衝刺、起跳到落地，所有動作一次到位，打破乃慧芳在1993年東亞運締造的全國紀錄8公尺34及大會紀錄8公尺33。

林昱堂表示，「第四跳的感覺很棒，我初估應該超過8公尺20，看到成績其實有點嚇到，心想怎麼那麼遠，也有點想哭，畢竟我想破這個紀錄很久了，如今壓力沒了，接下來就是備戰世錦賽，希望可以站上頒獎台。」

乃慧芳昨第一時間得知紀錄被破後，一點也不覺得失落，言談之中充滿喜悅，他說：「紀錄本來就是要給人打破的，很開心昱堂做到，他真的很棒！」

30年紀錄被打破 乃慧芳開心

乃慧芳還保有在1989年亞錦賽創下的三級跳遠全國紀錄16公尺65，他相信這項紀錄很快也會被改寫。

楊俊瀚2百公尺晉級 今決賽

「台灣最速男」楊俊瀚昨在男子200公尺準決賽以20秒71晉級今天決賽。男子標槍大會、亞洲紀錄保持人鄭兆村也將在今天上陣。

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