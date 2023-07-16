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亞洲田徑錦標賽》林昱堂 在世界舞台證明自己

2023/07/16 05:30

林昱堂。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕來自澎湖的林昱堂8年前決定隻身到高雄岡山高中就讀，昨在亞錦賽男子跳遠決賽一舉刷新大會及全國紀錄，證明當初的決定是對的，下一步他想飛得更遠，並在世界舞台展現自己。

8年前從澎湖隻身到台灣

林昱堂在馬公國中三年級時獲得全中運國男組跳遠銀牌，在教練推薦下決定跨海進入岡山高中。他說：「我到台灣剛好滿8年，前幾天我的臉書動態才有回顧跳出來，這8年真的學到很多。」

林昱堂在2020年首次跳出8公尺07，卻因順風超過每秒3.5公尺，成績不列入計算，但這一跳也讓他知道自己已具備實力。

速度快、又瘦 天生跳遠料

23歲的林昱堂神經大條，大賽不容易緊張，加上速度快、又瘦，天生就是跳遠的料。教練蔡易達則表示，林昱堂在日本測量出的加速度堪稱世界級，未來必須好好利用這項特點。

昨在天時、地利、人和的加持下，林昱堂成為台灣首位同年包辦室內、室外亞錦賽金牌的好手，但其實他5月在日本橫濱大獎賽拉傷左大腿，亞錦賽前僅訓練約兩週，昨天奪金後終於如釋重負。

林昱堂另一代表作是在2021年全運會男子100公尺預賽飆出台灣史上第二快的10秒24，他說：「我就把自己準備好，何時會跳出成績都不知道，就像2年前我跑到10秒24，代表我速度很快，未來就繼續努力讓自己飛得更遠！」

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