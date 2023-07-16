晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫網》非種子第一人 萬卓索娃封后

2023/07/16 05:30

萬卓索娃締造史上首位非種子封后的傳奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕突尼西亞名將賈珀昨於溫布頓網球錦標賽女單決賽功虧一簣，4：6、4：6不敵捷克黑馬萬卓索娃，連2年屈居亞軍淚灑球場，也讓萬卓索娃締造史上首位非種子封后的傳奇。

意外的冠軍 結婚週年賀禮

世界排名42的萬卓索娃繼2019年法國公開賽拿到亞軍後，生涯第2度闖進大滿貫女單決賽，如今正好用意外的冠軍驚喜，送給自己和丈夫作為隔天的結婚週年賀禮，「我要感謝老公和姐妹們特地趕來現場加油，也希望教練能陪我一起再去紋個刺青，共同紀念這得來不易的溫網勝利。 」

作風另類 渾身大小刺青

24歲的萬卓索娃作風另類，渾身大小刺青格外醒目，儘管去年手腕再度動刀休兵6個月，被迫缺席多數賽事，如今捲土重來又挺過難關，不但成為公開年代首闖溫網決賽的非種子，更在全英草地俱樂部中央球場冷靜沉著通過終極考驗，直落2扳倒第6種子賈珀，創造屬於自己的歷史。萬卓索娃對戰賈珀形成4勝3負，包括此役今年已3連勝。

又是亞軍 賈珀淚灑球場

28歲的賈珀球運多舛，生涯第3次挺進大滿貫冠軍戰，去年溫網遭哈薩克名將蕾巴金娜逆轉，同年美國公開賽也不敵波蘭球后史薇泰克，如今又栽在萬卓索娃左手拍下，3度屈居亞軍，想要締造非洲及阿拉伯世界的女性第一人紀錄還得再等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。