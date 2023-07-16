溫網》非種子第一人 萬卓索娃封后

萬卓索娃締造史上首位非種子封后的傳奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕突尼西亞名將賈珀昨於溫布頓網球錦標賽女單決賽功虧一簣，4：6、4：6不敵捷克黑馬萬卓索娃，連2年屈居亞軍淚灑球場，也讓萬卓索娃締造史上首位非種子封后的傳奇。

意外的冠軍 結婚週年賀禮

世界排名42的萬卓索娃繼2019年法國公開賽拿到亞軍後，生涯第2度闖進大滿貫女單決賽，如今正好用意外的冠軍驚喜，送給自己和丈夫作為隔天的結婚週年賀禮，「我要感謝老公和姐妹們特地趕來現場加油，也希望教練能陪我一起再去紋個刺青，共同紀念這得來不易的溫網勝利。 」

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作風另類 渾身大小刺青

24歲的萬卓索娃作風另類，渾身大小刺青格外醒目，儘管去年手腕再度動刀休兵6個月，被迫缺席多數賽事，如今捲土重來又挺過難關，不但成為公開年代首闖溫網決賽的非種子，更在全英草地俱樂部中央球場冷靜沉著通過終極考驗，直落2扳倒第6種子賈珀，創造屬於自己的歷史。萬卓索娃對戰賈珀形成4勝3負，包括此役今年已3連勝。

又是亞軍 賈珀淚灑球場

28歲的賈珀球運多舛，生涯第3次挺進大滿貫冠軍戰，去年溫網遭哈薩克名將蕾巴金娜逆轉，同年美國公開賽也不敵波蘭球后史薇泰克，如今又栽在萬卓索娃左手拍下，3度屈居亞軍，想要締造非洲及阿拉伯世界的女性第一人紀錄還得再等等。

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