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溫網》力抗昔日搭檔 小薇挑戰海峽大滿貫

2023/07/16 05:30

謝淑薇昔日搭檔梅騰絲，成為今日對手。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽今晚9點上演喬科維奇、艾卡拉茲男單爭霸，決定世界排名第1誰屬； 緊接著女雙決賽，則看謝淑薇力抗昔日搭檔梅騰絲，小薇將挑戰賽史第4冠及難度極高的「海峽大滿貫」。

謝淑薇在溫網與史崔可娃搭檔一路關關斬將。（取自謝淑薇臉書）

法網紅土封后 跨海峽在英草地發威

喬科維奇。（ 美聯社）

頭號種子艾卡拉茲昨以3個6：3快斬俄國第3種子梅德維夫，首度闖進決賽，並與喬科維奇上演「終極對決」，20歲的艾卡拉茲贏球才能保住球王頭銜；36歲的喬帥已破紀錄的第35度躋身四大賽決賽，準備完成5連霸、8冠王，及歷史新高的大滿貫24冠。

與喬帥爭王 艾卡拉茲先看心理醫師

雙方之前兩次交手都在艾卡拉茲拿手的紅土，去年馬德里艾卡拉茲險勝，但上月法網4強賽他抽筋慘敗，如今來到喬帥擅長的草地，各界看好溫網狂飆34連勝的喬帥，艾卡拉茲說：「這會給你額外動力，與這項運動的傳奇人物拚決賽更加特別。」為避免重蹈覆轍，他不忘找心理醫師協助，「我會盡量放鬆，不要那麼緊張，希望這次有不同結果。」

前三次爭后沒輸過的謝淑薇，和捷克女將史崔可娃攜手重返女雙決戰，力抗熟悉彼此打法的梅騰絲及澳洲搭檔亨特，梅騰絲/亨特本屆展現壓倒性優勢，最多僅於8強掉3局。復出不久就贏得法網女雙冠軍的謝淑薇，也期許再接再厲，跨越英吉利海峽橫掃法網與溫網雙料冠軍。

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