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打鄭凱文有招 李凱威笑稱秘密

2023/07/17 05:30

李凱威（中）昨貢獻4支3，對兄弟先發投手鄭凱文3打數都安打，味全龍全隊敲13安，賞給兄弟跨上、下半季5連敗。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍第1棒李凱威昨天4次上壘，不但扮演稱職的開路先鋒，還打下包括追平分的2分打點，獲選單場MVP。李凱威坦言還是比較想打中心棒次，但是現在就把教練團交付的工作做好。

開路有功 想打中心棒次

李凱威4打數3安打，並選到1次四壞球，下半季出賽2場共擊出4支安打。李凱威表示，上半季最後3場雖然也都有安打，但是當時體能有下滑的現象，剛好利用上、下半季之間的2個星期，把體能再調整回來，下半季感覺又是一尾活龍。

味全總教練葉君璋表示，李凱威從新人球季就是全隊最穩定的打者之一，因此把開路先鋒的工作交給他，他也表現得相當出色，是球隊重要的武器。

李凱威今年打過先發1、2、5、6棒，擔任第1棒的打擊率0.282沒有特別高，但是上壘率高達0.414，是被賦予開路先鋒重任的主因。雖然在第1棒的位置上如魚得水，李凱威不諱言目標是擔任中心棒次，先把眼前的工作做好，希望將來能進入中心打線。

李凱威昨天對中信兄弟先發投手鄭凱文3打數都安打，包括1支二壘打。李凱威表示，剛進職棒對鄭凱文打得很差，上一場也沒打好，最近有特別針對鄭凱文擬定攻擊策略，至於是什麼樣的攻擊策略，李凱威笑說：「不能講的秘密。」

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