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連7場沒掉分 陳冠偉轉運手

2023/07/17 05:30

龍隊陳冠偉連7場中繼未失分。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍陳冠偉昨天中繼1局沒有被擊出安打，已經連續7場無失分，包括2場中繼勝，儼然新一代轉運手。不過，陳冠偉在這場龍象戰登板時已領先4分，無需動用到他的轉運能力。

陳冠偉第8局登板連續投出觸身球和四壞球，但隨即回穩製造雙殺打，再讓周思齊打成界外飛球出局，力保不失分。

5月底至今 15場只失1分

陳冠偉表示，後援投手不論登板時是領先、平手或落後，唯一的目標就是不能失分，最近都能盡到責任，其中2場剛好都在他上場後超前比數，幸運地拿下勝投，其實只想讓球隊有逆轉的機會，有沒有勝投並不重要。

陳冠偉從5月底至今的15場比賽只失1分，他表示，季前打完經典賽休息了幾天，調整進度比較慢，開季狀況還沒有到位，教練團讓他到二軍調整，現在投球已經有回到去年最佳狀況的感覺。

陳冠偉去年下半季扛起終結者重任，今年主要擔任布局投手，不過，味全現任終結者林凱威9月底將參加亞運，將離隊3週左右，陳冠偉可能再擔任終結者工作。

陳冠偉表示，教練團還沒有和他談過這這件事，去年是先投中繼再轉終結者，不論是投第8或第9局，對他來講都沒有差別，就看教練團怎麼安排。

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