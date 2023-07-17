獅土投爭氣 胡智爲7局奪勝

胡智爲暌違2個月後勝投再開張，也是相隔1年再從富邦拿到勝投。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕胡智爲下半季首次亮相就交出7局失2分的優質先發，在打線及時提供火力的支援下，帶領統一獅以4：2力挫富邦悍將，不僅勝投在暌違2個月後再次開張，也是他繼去年7月14日後，相隔1年再從富邦拿到勝投。

對悍將相隔1年勝投

自認滿奇妙的

胡智爲用87球投7局，挨7安與失2分都在前3局，退場前讓富邦10上10下，繼5月4日後再拿勝投，總教練林岳平表示，胡智爲的狀況其實很好，控球很精準但稍微偏中，前3局會掉2分，主要是球數領先時，要搶好球卻被對手掌握，但從第4局起很快修正。

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「很開心，好久沒拿勝投了！」胡智爲指出，能不能拿勝投不是他能控制，只有做好自己的工作，剛開賽雖先掉分，但被打的都是一壘安打，努力讓球隊有贏球機會，至於上半季對戰0勝3敗、防禦率破6，他也說不出所以然，「棒球就是這樣，滿奇妙的。」

下半季第1場出賽就投滿7局，胡智爲感到相當滿意，他認為，去年季後有些計畫因為經典賽沒能執行，經典賽後又要趕快準備球季，幸好上半季結束有10天休息，因此獲得相當的喘息，「上半季最後1場出賽前，跟總教練聊了很久，得到很棒的建議，我也照著去執行。」

統一在這次3連戰取得2勝都由本土投手拿下，林岳平認為，本土投手在先發輪值是很重要一環，下半季少了洋投勝騎士，本土角色會更吃重，希望他們繼續有好表現，球隊也會慢慢找出更好的贏球隊型。

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