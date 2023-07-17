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輸到問天 戴培峰靠劉德華轉念

2023/07/17 05:30

戴培峰從電影中學到翻轉逆境的正能量。 （記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕戴培峰昨天輪休只以代打上場，今年先發蹲捕富邦首次贏球的好心情全寫在臉上，他不諱言，前段時間不但一度自責甚至懷疑自己，但在捕手教練劉家豪推薦他看《嚦咕嚦咕新年財》後，讓也在面對逆境的他獲得啟發。

6/9歸位先發蹲捕以來

悍將只贏1場

戴培峰在公辦熱身賽尾聲因為手傷開刀，直到6月7日才首次在一軍出賽，自6月9日歸位先發捕手至7月14日共出賽12場，球隊戰績竟是1和11敗不曾贏過，期間唯一1勝他正好輪休，直到前天富邦以5：2擊敗統一獅拿到下半季首勝，他才如釋重負地說：「當然開心啊！因為終於贏了。」

戴培峰表示，大概在上半季尾聲開始注意到，球隊在他先發蹲捕時都不會贏，他難免自責甚至懷疑自己，除了到處拜拜祈福，也常思考、檢討哪裡沒做好，幸好教練與家人給予很多正面想法，教練劉家豪也建議他看《嚦咕嚦咕新年財》，讓他獲得不一樣的感觸。

劉家豪指出，《嚦咕嚦咕新年財》雖是喜劇片，題材是麻將看似與棒球毫不相關，其中卻有很多人生道理，「人在不順遂的時候，很多東西都聽不進去，讓他自己去看劉德華如何面對人生逆境，可能比你講再多道理還有用，就算沒有收穫，跟著劇情笑一笑也好。」

劉家豪認為，戴培峰去年怎麼做怎麼對，打出生涯最佳球季，今年先是受傷，好不容易回來一軍，自己與球隊的狀況都不好，有點像劉德華從隨便拿都是好牌到怎麼轉都是爛牌，他才想到分享這部電影，「棒球就像人生，不可能天天過年，劉德華沒有氣餒，還是努力把能做的做好，這可以給選手1個方向。」

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