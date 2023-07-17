溫網》小艾拚翻盤 喬帥苦戰

艾卡拉茲率先聽牌，有機會一舉拿下溫網金盃。（法新社）

艾卡拉茲連趕2盤聽牌

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽男單決戰，志在衛冕的傳奇老將喬科維奇，與年輕球王艾卡拉茲殺得難解難分，艾卡拉茲1：6、7：6（8：6）、6：1率先聽牌。

搶冠也搶球王寶座

36歲的喬科維奇寶刀未老，已破紀錄第35回躋身四大賽男單壓軸，並延續近10年來在溫網中央球場沒輸過的強大宰制力，開賽連破帶保5：0，塞爾維亞第2種子順利先馳得盤。年僅20歲的艾卡拉茲雖然熱機稍慢，次盤重整旗鼓，歷經互破逐漸回穩，纏鬥進入搶7扳回一城。第3盤更是激戰連連，第5局喬帥的發球局雙方經歷13次「丟士」，終被西班牙頭號種子突破，取得4：1領先，再連保帶破以6：1連趕2盤後來居上。

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此役贏家攸關當今No.1頭銜誰屬，拒絕「世代交替」的喬科維奇，自去年馬德里紅土惜敗給艾卡拉茲後，今年法網4強已討回顏面，殺得後輩嚴重抽筋落敗；如今喬帥期許在溫網順勢攻頂，締造賽史五連霸、八冠王，以及再創歷史紀錄的大滿貫24冠，當上新的「草地之王」 。

喬科維奇拒世代交替

至於少年出英雄的艾卡拉茲，兼具靈巧手感和爆發力的侵略性打法，讓這位原本擅長紅土與硬地作戰的強勢後浪，綠茵草地也一舉突破生涯首闖溫網決賽。他準備成為自1968年公開年代以來，當時17歲的貝克、20歲的柏格之後，溫網史上第3年輕的男單冠軍，並繼去年美國公開賽再捧大滿貫冠軍，證明接班「三巨頭」實力。

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