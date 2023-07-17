謝淑薇溫網女雙爭金 WTA官網︰童話般旅程

謝淑薇（左）復出後，接連挑戰法網及溫網女雙冠軍，被譽為「童話般旅程」。（資料照，歐新社）

拚海峽大滿貫 考驗嚴苛

〔記者梁偉銘／綜合報導〕休兵逾一年半，謝淑薇神奇復出，接連挑戰法國網球公開賽、溫布頓錦標賽女雙冠軍，向難度極高的「海峽大滿貫」發起衝擊，寶刀未老的精彩演出，已被WTA職業女網官網專文譽為「童話般旅程」。

溫網堪稱謝淑薇的幸運成名地，過去女雙三度封后，其中2019年搭檔正是史崔可娃，這位捷克老將2021年10月當媽媽後，今年重出江湖展開巡迴告別賽，因此小薇特地陪伴戰友，前世界女雙第1的「台捷聯軍」，4月底馬德里重聚，如今已自2020年羅馬奪冠以來再闖女雙決賽，全英草地俱樂部的壓軸對手，則為第3種子梅騰絲（比利時） ／亨特（澳洲）；梅騰絲在2021年溫網也曾與小薇合捧女雙金盃。

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上個月，謝淑薇與中國新星王欣瑜短暫合作，聯手法網女雙掄元，如今她又跨越英吉利海峽，一個多月內接連問鼎羅蘭加洛斯紅土、全英草地俱樂部這兩項大滿貫金盃，由於場地性質迥然不同，球速從慢到快的差異極大，加上賽季調整時間相當短，「海峽大滿貫」堪稱嚴苛考驗，不論是否有「快樂結局」，頂住壓力連闖難關的「台捷聯軍」，都值得為彼此努力與付出深感驕傲。

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