晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

謝淑薇溫網女雙爭金 WTA官網︰童話般旅程

2023/07/17 05:30

謝淑薇（左）復出後，接連挑戰法網及溫網女雙冠軍，被譽為「童話般旅程」。（資料照，歐新社）

拚海峽大滿貫 考驗嚴苛

〔記者梁偉銘／綜合報導〕休兵逾一年半，謝淑薇神奇復出，接連挑戰法國網球公開賽、溫布頓錦標賽女雙冠軍，向難度極高的「海峽大滿貫」發起衝擊，寶刀未老的精彩演出，已被WTA職業女網官網專文譽為「童話般旅程」。

溫網堪稱謝淑薇的幸運成名地，過去女雙三度封后，其中2019年搭檔正是史崔可娃，這位捷克老將2021年10月當媽媽後，今年重出江湖展開巡迴告別賽，因此小薇特地陪伴戰友，前世界女雙第1的「台捷聯軍」，4月底馬德里重聚，如今已自2020年羅馬奪冠以來再闖女雙決賽，全英草地俱樂部的壓軸對手，則為第3種子梅騰絲（比利時） ／亨特（澳洲）；梅騰絲在2021年溫網也曾與小薇合捧女雙金盃。

上個月，謝淑薇與中國新星王欣瑜短暫合作，聯手法網女雙掄元，如今她又跨越英吉利海峽，一個多月內接連問鼎羅蘭加洛斯紅土、全英草地俱樂部這兩項大滿貫金盃，由於場地性質迥然不同，球速從慢到快的差異極大，加上賽季調整時間相當短，「海峽大滿貫」堪稱嚴苛考驗，不論是否有「快樂結局」，頂住壓力連闖難關的「台捷聯軍」，都值得為彼此努力與付出深感驕傲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。