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飛中國拚兩大賽 台灣隊艙等拍板

2023/07/18 05:30

陳建仁（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕國家培訓隊正全力備戰成都世大運、杭州亞運及2024年巴黎奧運等國際賽事，行政院長陳建仁昨在教育部長潘文忠、高雄市長陳其邁陪同下，前往左營國家運動訓練中心視察選手的訓練與生活狀況。

李智凱（左起）、郭婞淳與羅嘉翎等國手在國訓中心備戰。（記者李惠洲攝）

陳揆視察國訓

世大運月底出征

國訓中心執行長李文彬表示，7月28日至8月8日舉行的世大運，台灣共派出210名選手參賽，主要目標為培養接班梯隊深度，並擴大優勢的項目與廣度，包括柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎、體操李智凱等好手都將出賽。

台灣在東京奧運奪下2金、4銀、6銅，締造隊史最佳成績，卻發生代表團出發時國手搭乘經濟艙，引發反彈，前體育署長張少熙更為此下台。李文彬強調，這次世大運及亞運交通運輸方案，將提供選手教練充足及舒適的休息空間，選手、教練原則上優先安排商務艙，以豪華經濟艙補充。

杭州亞運將緊接著在9月23日至10月8日登場，國訓中心表示，今年亞運被視為巴黎奧運前哨站，台灣將有524位選手參賽。台灣在亞運史上最佳成績為1998年曼谷亞運的19金、17銀、41銅，在獎牌榜排名第6。

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