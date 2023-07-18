沒時間沮喪 吳沛嘉今攻榜SBL

吳沛嘉（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕PLG、T1聯盟選秀會日前落幕，合計15人獲選，創歷年新低，不少新秀將轉往今天登場的SBL選秀會，昨共有41人參加體測會及對抗賽，希望能獲得球隊青睞，延續籃球生涯。

PLG、T1剛成立時，不少新成軍的隊伍因亟須人手，在選秀會大力招募，高雄鋼鐵人就曾一口氣選進7人，只是隨著各隊陣容趨於飽和，新秀想踏入職籃並不容易，PLG今年8人中選，獲選率只有20％，而T1僅7人，中選率17％。

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無法踏入職籃窄門的新人，也轉往SBL尋求機會。世新大學205公分中鋒吳沛嘉昨表示：「雖然兩大職籃都落選很失望，但也更清楚現況，一方面是位置重疊，另一部分當然是自己也還有很多需要加強的。」

上季墊底的彰化柏力力握有狀元籤，因季後有不少人離隊，教練吳俊雄表示，各個位置都缺人，選秀會將成為覓才的主要管道。但也有教練私下透露，其實不少本土好手都被選光，因此可能首選會是外籍生，蒙古籍的蘇格爾和來自非洲的沙巴斯丁都被點名。

WSBL聯合選秀會今登場

今年SBL選秀共有54人報名，為國內3聯盟最多，WSBL則有6人參加，今年也是籃協首度聯合舉辦SBL、WSBL選秀會。

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