悍將重生找解方 換帥話題成颱風眼

悍將歷任教頭戰績

上半季墊底 找替罪羔羊？

悍將上半季戰績墊底，外界關心總教練丘昌榮能否撐得過「2年換帥」魔咒？。（資料照）

〔記者倪婉君／特稿〕富邦悍將上半季墊底，在休兵盤整期仍不平靜，先是前球員陳凱倫離隊醜聞影響，隨後整頓教練團時又爆發首席教練黃泰龍不接受調職而離隊的震撼彈，讓富邦在下半季甫開打就處於風雨飄搖，充滿企圖心的悍將如何找到「換帥之外」的解藥仍是關鍵。

悍將尋求奮起，扶正二軍總教練陳金鋒風聲再起。 （資料照）

多頭馬車導致沈痾難起

富邦金控自2016年底買下義大犀牛，並於2017年以「富邦悍將」之名展開首個球季以來，幾乎每逢休賽季就話題不斷，教練團重整更是一道輪迴。富邦接手後從未打過台灣大賽，也未拿過季冠軍，去年更寫下進軍中職6年來最差勝率球季，上半季再度敬陪末座後，球團檢討教練團的動作提前，隨之爆發黃泰龍主動求去的第1彈。

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在教練團異動前，陳凱倫當年企圖性侵隊友妻的離隊真相曝光，已先對富邦造成傷害，判決書載明他前年10月10日在宿舍喝酒聚會到凌晨2點多，意外曝光球團內部的管理失序狀況，而檢討教練團並未碰觸核心問題，熟悉悍將球團運作人士透露，多頭馬車才是悍將沈痾。

富邦接手球團，當然希望球隊維持競爭力，如同籃球富邦勇士頭角崢嶸，悍將戰績卻持續低迷，壓力持續擴散，意見也很多，儘管領隊林華韋表示除了黃泰龍，不會再有其他教練團調整，但據傳總教練丘昌榮在上半季結束時就曾提出辭呈，且他目前低於4成的執教勝率也是富邦歷任教頭最差，能否撐完今年球季仍是觀察重點。

丘昌榮是富邦接手後的第4任教頭，前兩任主帥葉君璋和陳連宏帶兵都僅1年半，任期最長的是前任教頭洪一中2年。然而葉君璋去年才率味全龍闖進季後賽，陳連宏在上半季封王的統一獅農場發揮打擊教練專才，洪一中則在台鋼雄鷹替中職新軍札根，三人仍活躍台灣棒壇，但在悍將卻都水土不服。

換帥非唯一解 一軍誰說了算？

下半季甫開打，丘昌榮面臨更沉重的壓力，外傳已久的二軍總教練陳金鋒扶正，從歷史來看，似乎並非解答。球團若不能給予一軍總教練充分授權，以及在球員管理方面無法貫徹紀律和賞罰分明，要讓富邦「WIN NOW」恐非易事。

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