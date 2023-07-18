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「獅化」的神全 找回打球的果斷

2023/07/18 05:30

今年從悍將轉戰獅隊的林益全，上半季經過「獅化」後找回霸氣。（資料照）

去「邦化」放膽打 笑容變多

〔記者倪婉君／台北報導〕從去年季後未被放進富邦悍將60人保留名單，到決定轉隊統一獅展開生涯第二春，林益全上半季如願拿到在富邦未拿過的季冠軍，但他剛進獅隊仍有些綁手綁腳。妻子林家嘉透露：「我當時對他直言不諱，你怎麼還是停留在富邦階段的『邦化』，應該更放膽去打。」後來透過運科的幫忙，他找回以往打球的果斷，也能驕傲大喊：「我是統一獅的林益全。」

林益全今年化身「統一神全」，但並非一開始就「獅化」成功，連餅總都跟他說：「你打球怎麼變這麼膽怯，不像以前那麼霸氣。」正因剛從富邦轉隊，他急著證明身手。

在悍將期間 一度不知如何打球

林家嘉透露，「他在富邦經歷太多教練，有的說要打第一球，有些又說要等、多看幾顆球，有段時間他跟我說，老婆，真的我不知道該怎麼打球了！」

正因上半季開季打得掙扎，林益全4月底下二軍調整快3週才重返一軍，夫妻倆也利用那段時間尋求專業運科人士輔助，林家嘉說：「益全只要提出問題，我都會替他找方法。」她目前在逢甲大學唸EMBA也因某次講師提到運科相關話題，對這項新趨勢很有興趣，「利用數據呈現給球員，找出問題所在。」

隨著林益全6月18日以生涯第5支再見安打拿到轉隊首座MVP，林家嘉也發現他在場上的笑容越來越多，「他在上半季封王時真的很HIGH，還有球迷以為他喝醉，他回我說，打開只喝一口就發現不冰很難喝，以前他在義大奪冠是壓力釋放的爆哭，這次在統一沒有哭，只有滿心期待要迎接季冠軍的喜悅。」

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