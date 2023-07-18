晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

誰是野手速球王？ 宋晟睿接戰帖

2023/07/18 05:30

陳傑憲也要挑戰野手速球王。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽將在7月29、30日登場，除了連兩天上演「明星隊vs亞冠台灣隊」，戰技挑戰賽名單昨出爐，「野手速球王」和投手限定的「全方位打擊王」將成另類話題，目前兩天票房合計已突破2.6萬，頗有機會突破去年2.75萬人盛況。

吉力吉撈要挑戰「投打」都獲獎。（資料照）

明星賽票房已破2.6萬

中信兄弟宋晟睿去年例行賽代班登板飆出151公里速球，明星賽將參加「野手速球王」挑戰。（資料照）

全壘打大賽進行兩天，8位球迷票選選手，龍隊共林智勝、吉力吉撈．鞏冠和劉基鴻3人最多，獅隊林安可、蘇智傑，中信兄弟福來喜、江坤宇。中信兄弟陳子豪因傷退賽，改由富邦悍將高國輝遞補，成為悍將唯一代表。

首日登場的野手速球王，最受矚目的是中信兄弟宋晟睿，高中能投擅打、去年例行賽代班登板還飆出151公里速球的他，今年春訓放棄球團二刀流培育的規劃專心擔任外野手，明星賽期間，球迷有機會再次一睹他的投球風采。

陳傑憲、吉力吉撈拚飆速

野手速球王參賽者還有劉俊豪、吉力吉撈．鞏冠和陳傑憲，吉力吉撈要挑戰「投打」都獲獎。陳傑憲更是另類，赴日唸高校時期擔任過投手的他，2018年明星賽就曾挑戰速球王，這回不僅飆球速，他還是林安可全壘打大賽的餵球投手，是8位負責餵球投手中唯一現役選手。

次日舉辦的「全方位打擊王」是投手限定，台鋼雄鷹小將伍祐城是新軍技術挑戰賽唯一代表，另5位分別是龍隊趙璟榮、富邦江國豪、中信兄弟呂彥青、樂天桃猿黃子鵬和獅隊羅昂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。