誰是野手速球王？ 宋晟睿接戰帖

陳傑憲也要挑戰野手速球王。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽將在7月29、30日登場，除了連兩天上演「明星隊vs亞冠台灣隊」，戰技挑戰賽名單昨出爐，「野手速球王」和投手限定的「全方位打擊王」將成另類話題，目前兩天票房合計已突破2.6萬，頗有機會突破去年2.75萬人盛況。

吉力吉撈要挑戰「投打」都獲獎。（資料照）

明星賽票房已破2.6萬

中信兄弟宋晟睿去年例行賽代班登板飆出151公里速球，明星賽將參加「野手速球王」挑戰。（資料照）

全壘打大賽進行兩天，8位球迷票選選手，龍隊共林智勝、吉力吉撈．鞏冠和劉基鴻3人最多，獅隊林安可、蘇智傑，中信兄弟福來喜、江坤宇。中信兄弟陳子豪因傷退賽，改由富邦悍將高國輝遞補，成為悍將唯一代表。

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首日登場的野手速球王，最受矚目的是中信兄弟宋晟睿，高中能投擅打、去年例行賽代班登板還飆出151公里速球的他，今年春訓放棄球團二刀流培育的規劃專心擔任外野手，明星賽期間，球迷有機會再次一睹他的投球風采。

陳傑憲、吉力吉撈拚飆速

野手速球王參賽者還有劉俊豪、吉力吉撈．鞏冠和陳傑憲，吉力吉撈要挑戰「投打」都獲獎。陳傑憲更是另類，赴日唸高校時期擔任過投手的他，2018年明星賽就曾挑戰速球王，這回不僅飆球速，他還是林安可全壘打大賽的餵球投手，是8位負責餵球投手中唯一現役選手。

次日舉辦的「全方位打擊王」是投手限定，台鋼雄鷹小將伍祐城是新軍技術挑戰賽唯一代表，另5位分別是龍隊趙璟榮、富邦江國豪、中信兄弟呂彥青、樂天桃猿黃子鵬和獅隊羅昂。

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