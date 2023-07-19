賈吉面前開轟甩棒 大谷問鼎第2座MVP

今年的大谷VS.去年同期的賈吉

〔記者倪婉君／綜合報導〕「M-V-P！」天使球場昨晚四面八方球迷都出現類似呼喊，坐在洋基休息區的傷兵賈吉對這樣的場景並不陌生，但他們的喊聲是為大谷翔平而來，昨大谷就在去年美聯MVP的賈吉面前轟出追平兩分彈，並霸氣甩棒問鼎第2座年度MVP。

大谷翔平本季第35轟出爐，霸氣甩棒。（美聯社）

本季第35轟 還是追平轟

大谷翔平昨對洋 基開轟，連3場 敲全壘打，繞 壘時還握拳 怒吼。 （法新社）

天使昨展開對洋基3連戰的首戰，湧入破4萬名球迷相挺，目光焦點當然鎖定擔任先發第2棒DH的看板球星大谷翔平。大谷也沒讓他們失望，前2打席都敲安、第3打席被敬遠保送，7局下兩出局一壘有人，相中洋基後援投手金恩96.9英里（約155.9公里）速球大棒一揮，以連續3場開轟的本季第35轟將比分追成3：3。

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連3場敲全壘打 氣走洋基

不但現場歡聲雷動，大谷也罕見以「確信步」的甩棒姿態目送球出牆，在繞過一壘時還激動握拳怒吼，就連天使教頭奈文賽後都說：「這是我在場上看他展現最大的情緒反應了。」大谷在9局下也有機會當英雄，只是首球揮空後疑似背部不適，隨後遭到三振，但奈文證實他沒有大礙，且天使10局下靠代打史蒂芬尼克擊出再見安打以4：3贏球，4打數3安打的大谷衝出來一起慶祝。

去年繳15勝、34轟的大谷原有機會蟬連美聯MVP，但最終不敵以62轟刷新美聯紀錄的賈吉，今年大谷有望霸氣奪回獎項，賈吉因腳趾扭傷目前僅出賽49場累計19轟。大谷在前95場繳出的全壘打數已超越去年整季，且他和去年同期的賈吉成績相比，全壘打僅落後1發，在打擊率、長打率和上壘率3項重要指標則都優於這位洋基「法官」。

大谷在台灣時間8月2日大限之前仍有機會被交易出去，洋基也被外界視為最應該爭取他的球隊之一，名人堂投手史莫茲更指出：「洋基有了大谷，就會成為進軍世界大賽的熱門球隊。」

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