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選秀》蒙古蘇格爾 首位SBL外籍生狀元

2023/07/19 05:30

台啤第2輪選進吳沛嘉（左），主帥周俊三看好他日後發展。 （記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年SBL新人選秀會昨登場，彰化柏力力用狀元籤選進中信金融管理學院的蘇格爾，來自蒙古的他也成為聯盟史上首位外籍生狀元；握有榜眼籤的台啤挑中台師大後衛蔣浩文，第3順位的台銀則選進高雄師大郭振復。

SBL、WSBL選秀會，首輪獲選球員蘇格爾（右起）、蔣浩文、陳芷英、張琦玟、郭振復、王翊帆。（記者王藝菘攝）

197公分的蘇格爾2017年來台灣打球唸書，大學時期助中州科大奪下UBA公開一級季軍，之後加入宏國德霖科大及中信金融管理學院，助隊在UBA公開二級封王。

2023SBL選秀名單

蘇格爾雖在PLG選秀會落選，但獲得柏力力的青睞，他坦言，這是他未曾想過的事，「剛開始來台灣只想把大學唸完，之後SBL開放外籍生，才覺得好像有機會，但沒想過是狀元。」

對於新人賽季，蘇格爾希望從防守做起，以幫助柏力力晉級季後賽為首要目標，他也期待挑戰新人王。

柏力力大進補 選進6球員

柏力力上季甫加入SBL，例行賽墊底作收，之後又面臨大批球員離隊，昨選進蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群及徐仕宏6名好手，總教練吳俊雄說：「大致上想選的都有選到，除了涂亦含之外。」他分析，球隊有無外籍生是關鍵，所以才用狀元籤選進蘇格爾。

吳沛嘉第二輪入選台啤

世新大學長人吳沛嘉歷經PLG、T1選秀落榜後，昨被台啤以第二輪第二順位網羅，網路上討論度超越首輪獲選球員。他表示，這只是個開始，他會把自己該做的事情做好，球隊需要他的地方他會努力去做。

台啤主帥周俊三給予吳沛嘉好評，期待他能把想法兌現在場上，「沛嘉的個性獨特，要找到適合的團隊，近幾年台啤年輕球員發展都不錯，也希望他加入後繼續往上。」

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