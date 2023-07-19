李子強卡特球靈光 K出新高度

悍將李子強先發5局飆出生涯新高的6次三振。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將「韓系歐爸」李子強昨對樂天桃猿先發5局只失1分，飆出生涯新高的6次三振，但在平手時退場，和暌違1年8個月的勝投擦身而過，他表示，只要球隊能贏，其他不會想太多。

李子強前4局只被擊出2支安打，投出5K，只在第5局遭遇麻煩，1出局後被林政華擊出三壘打，他再展K功，三振聯盟安打王成晉，但被林立敲出二壘打攻下1分，一度成為敗投候選人，所幸下半局富邦扳平比數幫他解套。

請繼續往下閱讀...

5局失1分 贏球沒勝投無妨

李子強前年季末在一軍初登板，對統一獅先發5局無失分拿下勝投，去年先發、後援兩頭跑，今年開季從中繼出發，6月中轉先發，前2場合計只投9局失9分，都吞敗投，昨天終於給了球隊贏球的機會。

李子強表示，前兩場武器球的控制不佳，無法投到想要的位置，新練的卡特球昨天終於有得心應手的感覺。富邦總教練丘昌榮也認為，李子強的控球和球質都很好，但有時連投2次三振後，想要再投三振反而太用力，影響協調性，心態要修正。

李子強投93球也創生涯新高，他表示，用球數偏高是目前的課題，畢竟先發投手要盡量投長局數，他會想辦法加強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法