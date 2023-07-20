女子足球世界盃》老將帶新兵 美國隊挑戰3連霸

尋求3連霸的美國隊由老將拉皮諾領軍。 （法新社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子足球世界盃今天點燃戰火，開幕戰由地主紐西蘭打頭陣，下午3點對決歐洲勁旅挪威，晚間6點澳洲碰上愛爾蘭，力拚開門紅。

美國隊摩根。（美聯社資料照）

參賽隊伍擴編

美國隊史密絲（左）。（美聯社資料照）

菲律賓、越南等新臉孔

今年世界盃從原本24隊擴編到32隊，由於隊伍數增加，出現許多首次參賽的新面孔，包含菲律賓、越南、愛爾蘭、摩洛哥、巴拿馬、葡萄牙、海地和尚比亞。

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拉皮諾 摩根 史密絲

美國隊嬌點

手握4冠的衛冕軍美國仍是冠軍熱門，她們小組賽和上屆亞軍荷蘭、葡萄牙和越南同組，預料只有荷蘭能威脅她們。美國隊在2015、19年世界盃封后，今年要挑戰史無前例的3連霸，這是連男子世界盃都不曾有球隊達成的壯舉，義大利和巴西僅2連霸。

美國隊由老將拉皮諾、摩根等人領軍，23人中有14人首次參與世界盃，其中又以22歲前鋒史密絲最受矚目，她曾助波特蘭荊棘隊在美國女足大聯盟封后，個人也榮膺MVP。 即使陣容年輕，但史密絲表示，前輩們一直提點大家該如何贏得比賽，雖然不容易，但大家會努力學習並成長。

歐洲勁旅英格蘭、德國 不容小覷

澳洲曾6度角逐世界盃，最佳成績為8強，這次預賽和愛爾蘭、加拿大和奈及利亞同組，可望闖進16強；至於其他歐洲勁旅包含歐洲盃冠軍英格蘭、亞軍德國實力都不容小覷。

今年女子世界盃總獎金1.52億美元（約47億台幣）比上屆多了3倍，但和去年男子世界盃4.4億（約136億台幣）仍相差甚遠，成為場外議論話題之一。

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