MLB》張育成220場出賽 獨居台將第一人

大聯盟台日韓球員出賽紀錄

〔記者羅志朋、吳清正／綜合報導〕張育成昨扛先發9棒游擊手，2打數未敲安，紅襪最終以0：3不敵運動家，這是他生涯第220場出賽，獨居大聯盟史上台灣球員最多出賽紀錄。

張育成生涯第220場出賽，寫下台灣球員在大聯盟最多出賽紀錄。（美聯社資料照）

野手胡金龍居次 林子偉第3

張育成大聯盟生涯出賽220場、先發155場都是台灣野手紀錄，胡金龍118場居次，其中46場先發，林子偉102場名列第3，有47場先發；鈴木一朗生涯出賽2653場為大聯盟日本野手紀錄，南韓野手最多為秋信守的1652場。

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另外，台灣投手最多出賽、先發紀錄為陳偉殷的219、170場，長谷川滋利在大聯盟出賽517場是日本投手紀錄，野茂英雄先發318場則是日投最多，朴贊浩在大聯盟出賽476場、先發287場都是南韓投手之最。

大谷三壘打 助隊擊敗洋基

此外，天使隊大谷翔平昨天雖然中止連3場開轟，但敲出第7支三壘打，幫助天使以5：1擊敗洋基，繼續挑戰全壘打和三壘打雙冠的罕見紀錄。

大谷目前35支全壘打領先勇士隊歐爾森5轟，7支三壘打超越原本並列第1的皇家隊惠特，將挑戰成為大聯盟史上第3個全壘打、三壘打雙冠，前兩人都已入選名人堂，分別是1955年的巨人隊梅斯（全壘打51、三壘打13）和1978年的紅襪隊萊斯（全壘打46、三壘打15）。

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