自由日日Shoot》洋投盤據先發 10勝土投恐告缺

兄弟鄭浩均等本土投手，目前最多僅有4勝。（資料照）

本土勝投王勝場探新低

中職勝投排行榜

〔記者吳清正、龔乃玠、黃照敦／綜合報導〕今年已打到下半季，本土投手最多只有4勝，可能出現6年來首度沒有本土投手勝投達2位數，甚至是中職34年來本土勝投王勝場最少的一年，這種集體成績下滑的現象不僅罕見也值得重視。

日職投手近幾年前仆後繼挑戰大聯盟，搶佔先發地位，表現受矚目，更多投手被點名陸續將赴美發展，投手人才源源不絕。反觀今年中職戰場，各隊本土輪值先發表現不盡人意，轉而更依賴洋投，也造成勝投榜被洋投霸榜。

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中職開打以來，單季最多勝的土投只有2016年鄭凱文和2017年王溢正的9勝未達到2位數，去年桃猿黃子鵬和兄弟吳哲源分別拿下12、11勝，但今年黃子鵬6月起遭遇5連不勝的撞牆期，吳哲源只出賽7場就受傷，同樣參加經典賽的味全龍王維中、富邦江少慶和統一獅胡智爲也分別因受傷和狀況起伏，都投得艱辛，更遑論其他臨時代班先發的土投。

餅總︰逆轉場次多難拿勝

就以先發角色來看，上半季冠軍統一獅今年本土先發僅7勝，但其實也貢獻了12次優質先發，總教練林岳平認為，今年低比分賽事較多，逆轉場次也變多，多少影響本土先發勝投產量。

本季先發洋投共拿65勝，比先發土投多出超過20勝，使用土洋先發比例落差大，不外乎是球隊想贏球，這也導致土投輪值名額有限，一旦表現普通就可能有輪替甚至輪空，這也不利於累積勝投。

悍將投手教練羅曼就認為，各隊基於戰績考量，竭盡所能網羅最好的洋投，幾乎都是3名先發洋投的配置，甚至有單週用4名洋投先發，壓縮本土先發投手的空間，有時還要輪流下二軍，無法持續固定出賽，不但難以累積勝投，也不容易維持好的比賽感覺。

羅曼︰優秀土投移駕牛棚

羅曼也指出，因為先發輪值倚重洋投，球隊更有空間把好投手擺在牛棚，去守住最後一道防線，也是本土先發相對弱勢的原因之一。

不論是中職最多勝教頭洪一中、和台灣在大聯盟最多勝的王建民都曾表達期待看到中職球隊有全本土先發輪值的陣容，但以各隊都靠洋投撐場的現況，目標短期恐難達成，甚至連10勝級的本土先發今年都可能「從缺」。

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