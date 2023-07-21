晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

女足世界盃》威爾金森逞威 紐西蘭隊史首勝

2023/07/21 05:30

紐西蘭前鋒威爾金森（左）攻進致勝球，率隊力退挪威，勇奪隊史世界盃首勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2023年紐澳女子足球世界盃昨點燃戰火，地主紐西蘭下半場發威，前鋒威爾金森在第48分鐘時攻進致勝球，率隊以1：0力退挪威，勇奪隊史世界盃首勝。

奧克蘭爆3死槍擊案

紐澳女子世界盃昨開幕，不料開賽前紐西蘭的第一大城奧克蘭市中心發生槍擊事件，導致3死、6傷，震驚國際。國際足總（FIFA）表示，已確認該起事件非恐怖攻擊，參賽球隊相繼報平安，比賽能照常進行，賽前也特別為罹難者默哀。

紐西蘭在開幕戰迎戰挪威，吸引超過4萬2000名球迷進場觀戰，而她們過去5度參與世界盃，15場小組賽還未贏過。昨碰上曾在1995年奪冠的挪威，兩隊在上半場戰成0：0，下半場紐西蘭獲得機會，第48分鐘時，威爾金森接獲隊友韓德的助攻後，從中路破門，助隊取得1：0領先，這一球也成為致勝關鍵。

威爾金森過去也曾在2011年對墨西哥以及2015年和中國的賽事中進球，但她認為這一球更具意義，因為幫助球隊在主場拿下世界盃首勝，她說：「這感覺真的無法用言語形容，我很自豪是紐西蘭隊的一員。」

澳洲1球氣走愛爾蘭

澳洲和愛爾蘭一戰，超過7萬5千名觀眾進場，締造當地女足賽票房新高。而她們也沒讓地主球迷失望，靠著卡特莉在第52分鐘的進球，以1：0氣走愛爾蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。