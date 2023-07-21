女足世界盃》威爾金森逞威 紐西蘭隊史首勝

紐西蘭前鋒威爾金森（左）攻進致勝球，率隊力退挪威，勇奪隊史世界盃首勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2023年紐澳女子足球世界盃昨點燃戰火，地主紐西蘭下半場發威，前鋒威爾金森在第48分鐘時攻進致勝球，率隊以1：0力退挪威，勇奪隊史世界盃首勝。

奧克蘭爆3死槍擊案

紐澳女子世界盃昨開幕，不料開賽前紐西蘭的第一大城奧克蘭市中心發生槍擊事件，導致3死、6傷，震驚國際。國際足總（FIFA）表示，已確認該起事件非恐怖攻擊，參賽球隊相繼報平安，比賽能照常進行，賽前也特別為罹難者默哀。

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紐西蘭在開幕戰迎戰挪威，吸引超過4萬2000名球迷進場觀戰，而她們過去5度參與世界盃，15場小組賽還未贏過。昨碰上曾在1995年奪冠的挪威，兩隊在上半場戰成0：0，下半場紐西蘭獲得機會，第48分鐘時，威爾金森接獲隊友韓德的助攻後，從中路破門，助隊取得1：0領先，這一球也成為致勝關鍵。

威爾金森過去也曾在2011年對墨西哥以及2015年和中國的賽事中進球，但她認為這一球更具意義，因為幫助球隊在主場拿下世界盃首勝，她說：「這感覺真的無法用言語形容，我很自豪是紐西蘭隊的一員。」

澳洲1球氣走愛爾蘭

澳洲和愛爾蘭一戰，超過7萬5千名觀眾進場，締造當地女足賽票房新高。而她們也沒讓地主球迷失望，靠著卡特莉在第52分鐘的進球，以1：0氣走愛爾蘭。

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