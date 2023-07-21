鄭浩均冷處理猿 5勝獨霸土投

江坤宇本季首轟開張。（記者廖耀東攝）

7局、飆速154km 不輸洋投

許基宏8局下敲出陽春砲，也是個人本季首轟。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟「美美」鄭浩均證明本土也能獨當一面，昨先發7局僅掉2分，江坤宇和許基宏雙雙本季首轟助威，助隊以6：4奪下賞樂天桃猿本季首次獨居墊底。鄭浩均以本季第5勝獨居土投勝投王，導入「沈默王牌」的精髓有成效。

兄弟鄭浩均先發7局失2分，本季第5勝到手。 （記者廖耀東攝）

鄭浩均前2局危機四伏，2局上被連續敲出3支長打，包括宋嘉翔追平轟，意外激起了強大鬥志。美美說，「那3支把我打醒，勝負慾就出來了。」後來對宋嘉翔猛飆2K，「積極攻擊好球帶，他上來，我就想著不會再讓他打出去任何一顆球。」

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勝負慾被激發，鄭浩均卻學會如何控制情緒，向來在場上飆K總會霸氣狂吼，昨天收斂不少，原來是近幾場給自己的課題，「王葛格（王建民）希望我不要那麼容易發洩出來，情緒釋放盡量在工作結束後，這個方法不錯，繼續控制好！」

冷靜的鄭浩均不得了，昨生涯首次投滿7局，猛飆154公里刷新返台最速紀錄，2項數據都不輸強力洋投。鄭浩均指出，「我沒有在區分土投、洋投，只要在一軍輪值，就是被肯定的球員，盡情展現自己，享受每個當下。」

江坤宇、許基宏 首轟開張

中信前3局都用雙殺打瓦解攻勢，4局不僅躲掉史上第2次的前4局雙殺打，詹子賢和許基宏適時安打串聯，攻下2分超前；5局下更盼到江坤宇的本季首轟，許基宏在8局下也敲首轟。

距離全壘打大賽剩不到10天，江坤宇避免寫下史上罕見的「無轟參賽」，他笑說能敲首轟滿開心的，畢竟很久沒敲全壘打，至少參賽時有1轟，不是0轟，但也老實說沒什麼在準備全壘打大賽，「還是先做好自己的角色。」

中信重砲許基宏大復甦，連續2場敲勝利打點，昨更擊出本季首轟，即便賽季較晚起步，跟「小可愛」同日球季首轟仍屬少見，他笑說，「很棒啊，至少有打出來，不會被威晨（本季1轟）笑了。」

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