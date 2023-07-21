吳俊偉1球入魂 找尋最好的自己

兄弟吳俊偉8局上登板救火，抓下第3次救援成功。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕不只找回失去的榮耀，中信兄弟「小黑」吳俊偉本季更上一層樓，昨在8局上登板為呂彥青救火，1.1局投球以4上4下鎖定球隊勝利，抓下第3次救援成功，已連續16.2局未失分，展現莫大安定感。

霸氣救火 4上4下救援成功

吳俊偉賽前聽牌官大元的隊史最多中繼成功（71次），只是教練團考量對戰成績，昨讓他與終結者呂彥青對調登板順序，呂彥青卻投0.2局掉2分退場，留下一、三壘有人，吳俊偉接手，只用1球就讓林泓育擊出內野滾地球出局，霸氣化解危機。

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吳俊偉在2020-21年勇奪中繼王2連霸，去年跌了一大跤，防禦率高達10.38，錯失史上首次3連霸，但「小黑」今年大反彈，表現比連霸時期更神勇，防禦率都能控制在2以內，關鍵就在出手點。

投手教練王建民認為，每個球員不一定每年都會很順利，今年吳俊偉有恢復到前年狀態。前天在休息室對好投的「小黑」比了個讚，「他有自我察覺到身體變化，能在球場馬上調整出手點。」

吳俊偉也說，雞哥（林恩宇）會說要用頭腦丟球，了解自身投球機制，「我也在努力找尋最好的自己，發現哪裡不對就馬上去反應。」他說，「去年底，我就想說要把失去東西找回來。」目前並列聯盟最多中繼，本季有望奪下生涯第3次中繼王。

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