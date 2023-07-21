晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

吳俊偉1球入魂 找尋最好的自己

2023/07/21 05:30

兄弟吳俊偉8局上登板救火，抓下第3次救援成功。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕不只找回失去的榮耀，中信兄弟「小黑」吳俊偉本季更上一層樓，昨在8局上登板為呂彥青救火，1.1局投球以4上4下鎖定球隊勝利，抓下第3次救援成功，已連續16.2局未失分，展現莫大安定感。

霸氣救火 4上4下救援成功

吳俊偉賽前聽牌官大元的隊史最多中繼成功（71次），只是教練團考量對戰成績，昨讓他與終結者呂彥青對調登板順序，呂彥青卻投0.2局掉2分退場，留下一、三壘有人，吳俊偉接手，只用1球就讓林泓育擊出內野滾地球出局，霸氣化解危機。

吳俊偉在2020-21年勇奪中繼王2連霸，去年跌了一大跤，防禦率高達10.38，錯失史上首次3連霸，但「小黑」今年大反彈，表現比連霸時期更神勇，防禦率都能控制在2以內，關鍵就在出手點。

投手教練王建民認為，每個球員不一定每年都會很順利，今年吳俊偉有恢復到前年狀態。前天在休息室對好投的「小黑」比了個讚，「他有自我察覺到身體變化，能在球場馬上調整出手點。」

吳俊偉也說，雞哥（林恩宇）會說要用頭腦丟球，了解自身投球機制，「我也在努力找尋最好的自己，發現哪裡不對就馬上去反應。」他說，「去年底，我就想說要把失去東西找回來。」目前並列聯盟最多中繼，本季有望奪下生涯第3次中繼王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。