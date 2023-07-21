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猿中線菜鳥 林政華九一連線林立

2023/07/21 05:30

林政華（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿前天下放經典賽國手陳晨威，近期由21歲的林政華扛下中外野，今年從上季「三冠王」林立挖寶，揮空率下降不少，更在九棒跟林立組「九一連線」，為打線注入新活水。

代班陳晨威 打線新活水

林政華是2019年U18世界盃冠軍成員，去年僅一軍出賽4場，今年6月底升一軍把握機會，打擊率保持在3成的高檔，昨天總計4打數1支安打。總教練曾豪駒表示，他去年在一軍還不是那麼適應，今年有調整上來，「打擊上，比過往擊球率更高，揮空率降很多。」

林政華指出，有請教林立和打擊教練鍾承祐，打擊練習結束後，也會到室內打幾球當作輔助訓練，「之前打法都會告訴自己，不要來不及擊球，導致身體會衝向前，選不掉變化球。阿立學長告訴我，永遠不要怕來不及，把球看得更進來一點。」

樂天中線倚賴菜鳥，扣除二游的林承飛和林立，捕手是昨天敲本季第2轟的18歲捕手宋嘉翔，中外野則是林政華，他說，這次上一軍有準備好，心態有滿大的不同。

經典賽國手陳晨威19日本季首度下放二軍，從6月底連續15打數無安打，已追平生涯最長紀錄，打擊率驟降至2成35。曾總指出，「這陣子擊球感覺沒有很穩定，希望在二軍趕快調整起來。」

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