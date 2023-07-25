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「大谷下一站」劇本日更 第36轟主場絕響?

2023/07/25 05:30

CBS SPORTS預測大谷落腳前五名球隊

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平昨在天使主場轟出本季第36發全壘打，替8月2日交易大限前的最後主場戰役畫下美好句點，但也讓外界好奇是否成為他在天使的「絕響」？

大谷翔平昨在主場敲出本季第36轟，面臨交易大限逼近，有媒體推測這有可能是大谷在天使主場的最後一戰。
（今日美國）

8/2交易大限 媒體比猜功

張育成昨繳1安1打點，8局挨球吻還好並無大礙。
（美聯社）

在天使和海盜系列賽最終戰賽前，就見到約30名美、日記者在場中留下難得合影。《洛杉磯時報》記者伊凡斯在推特寫下拍照緣由：「以防這是大谷翔平生涯在天使主場的最後一戰。多麼奇特的體悟啊！」

CBS SPORTS 預測遊騎兵

在交易大限只剩9天之際，媒體早就把大谷可能的落腳球隊預測過一輪，美國運動權威媒體《CBS SPORTS》還列出29支隊伍的排名，認為遊騎兵是最可能的下一站。只是《紐約郵報》也依最新賭盤賠率指出，大谷留在天使的可能性最高。

若要避免大谷被交易，目前排名美聯西區第3的天使就必須保有競爭性，昨5局下開轟的維拉斯奎茲說得傳神：「對我們來說現在就像打季後賽，這也是為何在進入客場之旅之前拿下這個系列賽至關重要。」天使昨7：5擊敗海盜後，在過去9場主場比賽6勝3敗，得以維持51勝49敗的破5成勝率，距離爭取第3張美聯外卡只差4場勝差。

大谷不管交易傳聞仍專注在比賽，前天吞下3K懊惱砸頭盔後，昨1局下就轟出一發擊球仰角僅19度的平射砲，連天使教頭奈文都說：「我以為是中外野平飛球，或是飛過外野手頭部、擊中全壘打牆之類的，結果居然消失在樹叢中，大谷每天都能讓人眼睛一亮。」

張育成敲安 挨球吻幸無礙

此外，張育成連3場擔任紅襪先發9棒游擊手，昨繳出3打數1安打1打點，雖在8局挨球吻但無大礙，助隊6：1擊敗大都會。由於明星游擊手史托利即將歸隊，內野面臨取捨問題，之前美媒也討論過把張育成當做交易籌碼的可能性。

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