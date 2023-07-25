世大運》南韓經驗加值 男籃拚隊史最佳

台灣男籃世大運代表隊日前赴南韓移地訓練。（劉孟竹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕因疫情延期兩年的成都世大運將在本週五開幕，上週日已有109名台灣代表團成員抵達成都，為賽事做最後備戰。台灣男女籃將接力上陣，週五女籃先對捷克，男籃週六迎戰立陶宛。

週六首戰對決立陶宛

今年世大運台灣共派出212名選手參與16種運動競賽，男籃隊以T1、PLG年輕球員為主體，並由台鋼獵鷹主帥劉孟竹執掌兵符，希望能超越2017年台北世大運締造的隊史最佳成績第13名。

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台灣男籃預賽同組對手實力堅強，包含立陶宛、巴西及中國，不過，台灣隊日前赴南韓移地訓練，在交流賽擊敗KBL首爾三星雷霆隊及南韓世大運代表隊，展現高昂鬥志，獲得劉孟竹肯定。

對於南韓移訓的收穫，高雄海神前鋒邱子軒說：「我覺得他們在很多細節上做得很好，這也是我要再學習的地方。」預賽強碰各洲強權，邱子軒平常心看待，強調會拿出最好狀態應戰。生涯首度參與世大運的他，「開箱」完選手村房間後稱讚，房間內有洗衣機方便很多。

女籃週五首戰捷克

女籃隊今年由世新大學教練何正峰領軍，成員包含「三朝元老」徐玉蓮、羅蘋，加上國際賽經驗豐富的林蝶、彭曉彤等人，預賽將碰上捷克及斯洛伐克。台灣女籃在世大運最佳成績是2011年深圳世大運銀牌，上屆則名列第6。

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