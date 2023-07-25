陳仕朋完封龍 得心應手

悍將投手陳仕朋以119球屠龍，也是生涯第3場完投完封勝。

（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將陳仕朋昨用了119球，投出1安打完投完封勝，加上范國宸轟出2分砲，終場以6：0大勝下半季排名第1的味全龍，兩隊已無勝差。

悍將陳仕朋（左）7局上被龍隊郭天信敲安後，捕手戴培峰趕緊上前安撫。（記者林正堃攝）

119球挨1安 完投完封勝

悍將陳仕朋（左）獲選單場MVP，好友游霆崴拿著陳仕朋兒子的照片同樂。（記者林正堃攝）

陳仕朋一開賽連續解決11名打者，第4局2出局後才對郭天信投出觸身球，隨後郭天信盜壘失敗，他再連續解決8名打者，第7局2出局後被郭天信打出唯一安打，再連續解決最後7名打者，投出本季新高的9次三振，拿下並列全隊最多的第4勝。

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這是陳仕朋生涯第3場、本季第2場完投完封勝，也是今年唯一投出完封的投手，上一場在5月28日也是完封味全龍。

富邦總教練丘昌榮表示，陳仕朋表現沒話說，球的控制和準度都很優異，大曲球和卡特球都發揮最好的效果，其實7局結束有打算換下投了96球的陳仕朋，畢竟當時無安打已破功，但他還想再投1局，投完第8局又表示想把比賽投完，選手有這種企圖心很好，但也提醒他如果手酸絕對不要勉強。

陳仕朋表示，有注意到前6局沒被安打，第7局對郭天信並未失投，只能說他打得好，雖然錯過無安打比賽有點可惜，但能完投拿下勝利還是很開心。

陳仕朋表示，雖然有點累，但前幾場都沒有投到應有的局數，牛棚最近也很操勞，能投幾局盡量投，第8局也沒有狀況，就一路投到結束，這場的確很順，但自己好壞起伏較大，希望有更穩定的表現。

撿到屠龍刀 悍龍無勝差

富邦去年上半季對味全龍僅1勝14敗，下半季拉近到6勝8敗1和，今年終於克服「恐龍症」，上半季以7勝7敗1和打成平手，下半季取得2勝1敗優勢，味全的2敗都是輸給富邦。

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