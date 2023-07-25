劉基鴻星兵樂 進入平鎮同溫層

中職明星賽平鎮幫

〔記者徐正揚／新北報導〕劉基鴻今年首次參加中職明星賽，還被看好能在全壘打大賽奪冠，他最期待卻是能與「平鎮幫」再次同隊，重溫高中並肩作戰的感覺。

龍隊劉基鴻明星賽週將很忙碌。（記者林正堃攝）

明星賽拚全壘打 封王熱門

劉基鴻入選亞冠賽台灣隊，由於名單中的古林睿煬、林詔恩、戴培峰、江坤宇、林靖凱，辛元旭、林子豪都是平鎮高中畢業，他很期待能遇到學長與學弟們，「可惜亞冠賽這邊的外野手只有宋晟睿，只差2個就都是我們平鎮的。」

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劉基鴻指出，入選台灣隊的平鎮校友除了林詔恩，在他上、下剛好只相差一、兩屆，在球季碰到雖都會打招呼，畢竟高中畢業後沒機會一起打球，很想念同隊比賽的感覺，「默契應該都還在，以前的暗號也許還能記得一些。」

劉基鴻對全壘打大賽沒有預設目標，雖被隊友吉力吉撈．鞏冠看好奪冠，想法卻與大1屆的平鎮學長江坤宇相同，「我沒有特別想要贏誰，這次是打時間，比較會有壓力，至少要先過1支，後面就比較好打，搞不好是坤宇拿冠軍喔！」

劉基鴻對全壘打大賽並不陌生，2018年他在富邦U18明日之星大賽連闖兩輪在高中組封王，決賽卻被「魔王」林益全在最後一次機會以3：2打敗，他回憶，那次採出局制，每人有8次機會，很高興才高三18歲就有機會跳級挑戰林益全。

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