晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

劉基鴻星兵樂 進入平鎮同溫層

2023/07/25 05:30

中職明星賽平鎮幫

〔記者徐正揚／新北報導〕劉基鴻今年首次參加中職明星賽，還被看好能在全壘打大賽奪冠，他最期待卻是能與「平鎮幫」再次同隊，重溫高中並肩作戰的感覺。

龍隊劉基鴻明星賽週將很忙碌。（記者林正堃攝）

明星賽拚全壘打 封王熱門

劉基鴻入選亞冠賽台灣隊，由於名單中的古林睿煬、林詔恩、戴培峰、江坤宇、林靖凱，辛元旭、林子豪都是平鎮高中畢業，他很期待能遇到學長與學弟們，「可惜亞冠賽這邊的外野手只有宋晟睿，只差2個就都是我們平鎮的。」

劉基鴻指出，入選台灣隊的平鎮校友除了林詔恩，在他上、下剛好只相差一、兩屆，在球季碰到雖都會打招呼，畢竟高中畢業後沒機會一起打球，很想念同隊比賽的感覺，「默契應該都還在，以前的暗號也許還能記得一些。」

劉基鴻對全壘打大賽沒有預設目標，雖被隊友吉力吉撈．鞏冠看好奪冠，想法卻與大1屆的平鎮學長江坤宇相同，「我沒有特別想要贏誰，這次是打時間，比較會有壓力，至少要先過1支，後面就比較好打，搞不好是坤宇拿冠軍喔！」

劉基鴻對全壘打大賽並不陌生，2018年他在富邦U18明日之星大賽連闖兩輪在高中組封王，決賽卻被「魔王」林益全在最後一次機會以3：2打敗，他回憶，那次採出局制，每人有8次機會，很高興才高三18歲就有機會跳級挑戰林益全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。