晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

土投懂抓！ 中職盜壘銳減近百次

2023/07/25 05:30

團隊盜壘成功最少次球隊

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今年盜壘成功次數驟減，開季前166場竟不到200次，比去年同期少了近100次，過往號稱「盜壘大隊」的統一獅，本季球風丕變，直逼單季最少紀錄，有日籍教練直言，台灣近年看管壘上跑者能力提升不少，跑者很難啟動。

李宗賢（左）昨在龍悍大戰5局下盜上二壘，悍將團隊以50次盜壘成功暫居榜首。（記者林正堃攝）

因應小比分戰

盜壘大獅轉保守

聯盟今年盜壘減產和統一獅、樂天桃猿的球風轉變有關，獅隊曾在2018至21年寫下盜壘4連霸，去年才被桃猿中斷屈居第2，本季67場僅剩29次，逼近1992年獅隊隊史最少紀錄39次。其中，陳傑憲過去3年至少都有17盜，今年只有3盜。

獅隊總教練林岳平坦言，今年很多比賽都打小分，每隊控管跑者能力提升，盜壘會比較保守。他也不諱言，盜壘會加快選手疲勞，「球員還是可以自己跑，只是我們有時也會在特定時機擋下來，儘可能跟球隊走，看局面搶壘。」

獅隊外野三帥陳傑憲、蘇智傑和林安可都是兼具快腿的強打，本季打擊維持巔峰，保守戰術確保他們健康上陣。此外，餅總點出陣中資深選手較多，也是盜壘較少因素之一。「3老」僅陳鏞基有3次盜壘，胡金龍和林益全都掛蛋。

樂天去年在盜壘排行榜前3名有成晉和陳晨威，但本季全隊僅32次，跟上季破百有很大落差。有「中職最速男」之稱的陳晨威本季陷入低潮，上壘率3成12寫下新低，盜壘成功率7成1也不及生涯平均。

對付壘上有人

投手看管能力變強

樂天日籍首席教練古久保健二認為，本土投手的看管跑者能力提升不少，壘上有人的「固定式投法」也越來越上手，「我們沒有限制跑者盜壘，只是要抓好的時機點變困難了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。