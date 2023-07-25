土投懂抓！ 中職盜壘銳減近百次

團隊盜壘成功最少次球隊

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今年盜壘成功次數驟減，開季前166場竟不到200次，比去年同期少了近100次，過往號稱「盜壘大隊」的統一獅，本季球風丕變，直逼單季最少紀錄，有日籍教練直言，台灣近年看管壘上跑者能力提升不少，跑者很難啟動。

李宗賢（左）昨在龍悍大戰5局下盜上二壘，悍將團隊以50次盜壘成功暫居榜首。（記者林正堃攝）

因應小比分戰

盜壘大獅轉保守

聯盟今年盜壘減產和統一獅、樂天桃猿的球風轉變有關，獅隊曾在2018至21年寫下盜壘4連霸，去年才被桃猿中斷屈居第2，本季67場僅剩29次，逼近1992年獅隊隊史最少紀錄39次。其中，陳傑憲過去3年至少都有17盜，今年只有3盜。

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獅隊總教練林岳平坦言，今年很多比賽都打小分，每隊控管跑者能力提升，盜壘會比較保守。他也不諱言，盜壘會加快選手疲勞，「球員還是可以自己跑，只是我們有時也會在特定時機擋下來，儘可能跟球隊走，看局面搶壘。」

獅隊外野三帥陳傑憲、蘇智傑和林安可都是兼具快腿的強打，本季打擊維持巔峰，保守戰術確保他們健康上陣。此外，餅總點出陣中資深選手較多，也是盜壘較少因素之一。「3老」僅陳鏞基有3次盜壘，胡金龍和林益全都掛蛋。

樂天去年在盜壘排行榜前3名有成晉和陳晨威，但本季全隊僅32次，跟上季破百有很大落差。有「中職最速男」之稱的陳晨威本季陷入低潮，上壘率3成12寫下新低，盜壘成功率7成1也不及生涯平均。

對付壘上有人

投手看管能力變強

樂天日籍首席教練古久保健二認為，本土投手的看管跑者能力提升不少，壘上有人的「固定式投法」也越來越上手，「我們沒有限制跑者盜壘，只是要抓好的時機點變困難了。」

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