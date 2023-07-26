台男首度晉級 世錦賽決賽 王冠閎今拚牌

「台灣蝶王」王冠閎昨晉級世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式決賽，今晚將出賽爭取好成績。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣蝶王」王冠閎昨在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式準決賽游出1分54秒97，以總排名第8晉級今晚7點53分的決賽，也是台灣史上首位闖進世錦賽決賽的男子選手。

200蝶決賽8強 亞洲選手僅2人

21歲的王冠閎在前年東京奧運200蝶預賽以1分54秒44締造全國新猷，近兩年成績維持穩定水準。今年全大運，他游出1分55秒42，一舉達到巴黎奧運參賽A標1分55秒78，成為國內第一位獲得巴黎奧運門票的泳將。

請繼續往下閱讀...

這次世錦賽王冠閎僅報名200公尺蝶式，昨他在上午預賽游出1分55秒17獲得分組第二，總排名第4，在亞洲選手中僅次於東京奧運銀牌日本名將本多燈的1分54秒21，順利晉級16強，也達成教練黃智勇設定的初步目標。

晚間準決賽，排在第一組出發的王冠閎前100公尺雖暫居第6，但最後50公尺全力加速，最後以分組第4、總排名第8，吊車尾晉級8強決賽，成為台灣男子選手第一人。過去台灣僅有女將蔡淑敏在1998年世錦賽女子200公尺自由式游進決賽，最後獲得第4名。

男子200蝶決賽8強，僅有王冠閎和本多燈兩名亞洲選手，準決賽以美國好手佛斯特的1分53秒85表現最佳。

對於王冠閎的表現，黃智勇直呼運氣好，「有實力也要有運氣，我看完第1組成績後，覺得可能沒希望了，因為第2組比較強。」

至於今晚的決賽，黃智勇也沒給王冠閎太大壓力，「畢竟是以第8名晉級，希望他能以挑戰者心態去面對比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法