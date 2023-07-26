週五開幕 世大運誰掌旗 明揭曉

世大運28日將開幕，台灣代表隊選手昨抵達成都，體育署長鄭世忠（左4）親自前往接機。（體育署提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕成都世大運本週五開幕，台灣代表團由誰擔任掌旗官成為焦點，不過大專體總尚未敲定人選，預計明天各項目開完領隊會議才會揭曉。

台灣代表團選手、隊職員共319人，23日起分5批飛往成都，昨最大團包括柔道好手楊勇緯共66位選手於中午抵達。日前率第一批代表團出征的體育署長鄭世忠，昨也親自在成都天府機場接機，他也感謝華航及長榮協助安排廣體客機，讓所有選手都能乘坐商務艙及豪華經濟艙，減少舟車勞頓之苦。

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最大團66選手 昨抵達成都

團本部預計今天參加國際大學運動總會(FISU)執委會後，確認開幕式相關事宜，並在選手村升會旗。

開幕式28日晚間8點將在東安湖體育中心舉行，台灣本屆掌旗官的熱門人選原本是2017、19年世大運摘下競技體操男子鞍馬金牌的李智凱及東京奧運銀牌楊勇緯。

最後一次參加世大運的李智凱將尋求鞍馬3連霸，他透露，生涯從未參加過國際綜合運動會開、閉幕，只是他28日晚間才抵達成都，預料趕不上開幕。

至於楊勇緯則是29日上午就要在男子柔道60公斤級出賽，兩位奧運奪牌名將都遭割愛。大專體總表示，已列出候選名單，但需等各項目明天召開領隊會議，敲定所有賽程後才能公布人選。

近5屆都有獎牌 射箭明開戰

近5屆都有獎牌進帳的射箭隊，明天將率先展開反曲弓排名賽、團體淘汰賽。反曲弓女團最大亮點是杭州亞運國手彭家楙三度出賽，她2017年奪下女團銀牌、2019年獲得混雙金牌，本屆和隋昀瑾、李彩綺攜手，挑戰連3屆奪牌。

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