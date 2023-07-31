明星賽》台灣隊首戰敗北 鋒總另類好評

明星賽首戰，由明星隊獲勝，獲得30萬獎金。（記者廖耀東攝）

讚子弟兵速度快、膽識好

陳金鋒執教國家隊首戰敗北，賽後仍給子弟兵好評。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「鋒總」陳金鋒執教國家隊首戰出師不利，中職明星賽台灣隊昨以3：6不敵明星隊，雖然敗下陣來，不過賽後陳金鋒仍給子弟兵「速度快、膽識好」的好評。

明星隊取得跨季4連勝，也獲得單場30萬元獎金，由於前天明星賽首戰因雨延至今天晚上6點半再戰，台灣隊先發投手為古林睿煬，明星隊推出洋投肯特先發。

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陳金鋒現任富邦悍將二軍總教練，日前接下年底亞冠賽台灣隊教頭，這次明星賽成為最佳試煉場，以年輕選手為主體的台灣隊，昨2局上先馳得點，一度領先老經驗的明星隊，無奈下個半局先發投手鄭浩均單局失4分種下敗因，他也承擔敗投；林立敲2安，打下1分打點，獲選單場MVP。

「大家都不錯。」陳金鋒說，對球員而言就是一場比賽，陣中年輕選手好的地方在於速度快，膽識也不錯，比賽最主要還是要有膽識，就看大型比賽能否展現能力。

首次執掌國家隊兵符，陳金鋒說，「還好啦，不會緊張，球員在場上拿出最好的表現，勝負跟他們沒有關係，壓力由總教練來扛。」他強調，明星賽期間每個位置選手都會去看，或許會找出更好的球員，亞冠賽陣容還會變動。

明星隊總教練林岳平指出，明星隊是表演性質，有些球員不在本來的位置，台灣隊要組未來的隊形，打起來與明星隊一定不同，帶領明星隊打贏陳金鋒的台灣隊一點都不重要，重要的是在真正的比賽，陳金鋒帶領台灣隊打下勝利。

陳家兄弟聯手帶兵

鋒總稱平常心

這次明星賽台灣隊教練團成員，還有陳金鋒的哥哥陳連宏，他擔任打擊教練，陳家兄弟首度在國家隊攜手擔任教練，陳金鋒笑說，「感覺還好啦，平常心就好。」

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