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U12世界盃》高聖凱全方位戰力 台灣2連勝

2023/07/31 05:30

台灣隊6上執行強迫取分戰術，羅浩翰（右）自二壘跑回保險分。（記者林正堃攝）

大雨攪局 照樣痛擊墨西哥

台灣隊長高聖凱（中）先發3局失1分，5上又開轟，助隊擊敗墨西哥拿下2連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨迎戰墨西哥隊，台灣隊長高聖凱投、打、守都有出色發揮，先發3局失1分、移防右外野展現長傳阻殺、5局上又開轟。台灣隊6局下2出局遭遇一三壘有人危機時，因雨延後近3小時才復賽，救援林品佑穩定守成，終場5：3奪2連勝。

台灣隊首局就接到對方單局2保送大禮，但快腿黃譯皜想趁機搶攻本壘卻被觸殺，3局打帶跑戰術也沒能成功。

4局下，從投手丘移防右外野的高聖凱長傳三壘刺殺對方跑者，保住平手戰局，5局上，高聖凱再當英雄，這回擊出2分砲，台灣隊取得領先。6局上，鄭奇恩執行強迫取分戰術不僅帶回三壘的王羽翔，連原本在二壘的羅浩翰都閃過對方捕手，成功取得保險分。

台灣隊總教練陳明仁坦言：「1局和3局確實下達戰術，考量我們是先攻，想先搶下1分，但可惜沒有成功。對方的投手犀利，打者在執行上比較受阻。」

教練讚羅浩翰腳程搶分

陳明仁提到，羅浩翰的腳程跟反應，讓台灣隊能多拿分數，而高聖凱的全壘打更是穩定軍心關鍵。

高聖凱展現全方位實力，賽後他有些害羞的說：「是生涯第1支全壘打，擊出去時很開心。第1次打擊時被三振，但沒有關係，第2次就找到球感。」

6局的因雨暫停，陳明仁說，當下原本擔心小球員身體狀況，有安排稍微活動跟練習，球員的心情則是不受影響。

連同前天擊敗日本，台灣隊預賽已拿下兩勝，今天晚間6點半將和德國隊交手。

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