世大運》孫家閎太極拳制霸 進帳台灣首金

孫家閎昨在世大運男子太極拳項目，摘下台灣本屆世大運首面金牌。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣武術好手孫家閎昨在世大運男子太極拳繳出總分9.693分，力壓新加坡、香港等好手奪金，也是台灣代表團本屆世大運首金。

孫家閎昨在世大運男子太極拳繳出總分9.693分稱霸全場。（大專體總提供）

沉穩應戰 動作質量滿分

台灣武術隊在前天表現出色，孫家閎在男子太極劍奪銀，為代表團首面獎牌，另外女子長拳林千禧、男子長拳陳岳禧皆斬獲銅牌。

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孫家閎昨在太極拳被排在第10位出場，他以一襲黑色戰袍亮相，沉穩地演出整組套路，在動作質量分獲得5分滿分，演練水平分繳出4.693分，並以總分9.693分一舉衝上第1，之後登場的印度及南韓好手都無法超越他，金牌確定入袋。

孫家閎認為，心態穩定是關鍵，「這一場發揮算是完整，因為前一天有拿到成績，我也告訴自己，要趕快把心情靜下來，把思緒淨空，真的很感謝大家的支持。」

台灣首牌和首金都是他

摘下本次世大運首面獎牌和首面金牌，孫家閎說：「沒想到這兩天都是第一個，這是我人生第一次世大運，但也是最後一次，能在人生這階段參與這個賽事，並以這樣的成績完賽，是很重要的里程碑。」他也希望透過他的表現，讓國人多關注武術發展，「台灣武術運動員的實力，在國際上是很有競爭力的。」

至於前天奪銅牌的陳岳禧，昨在男子刀術以總分9.600分拿下第6；女子劉佩勳在太極劍獲第7、林千禧在劍術拿第6。

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