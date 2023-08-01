世大運》3猛將出「跆」 都當「銀」家

羅嘉翎（右）世大運無緣鍍金。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣好手羅嘉翎、黃映瑄及邱義睿昨在世大運跆拳道對打項目都挺進金牌戰，但歷經一番廝殺後相繼吞敗，進帳3面銀牌，台灣代表團目前累積共獲1金、7銀、8銅。

黃映瑄（左）世大運跆拳道奪銀。（大專體總提供）

帶傷上陣 羅嘉翎無緣鍍金

邱義睿（左）世大運扮演黑馬摘銀。（大專體總提供）

東京奧運銅牌羅嘉翎生涯首度登上世大運舞台，表現備受期待，昨她在女子57公斤級一路以直落二輕取泰國、伊朗及中國女將搶下金牌戰門票。

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決賽面對上屆金牌南韓名將金允珍，羅嘉翎開賽率先失分也亂了陣腳，以3：9讓出首回合，第二回合靠著上端攻擊得手一度領先，可惜抵擋不住對方攻勢，仍以5：7落敗，賽後她也難掩失落。

再演驚奇 黃映瑄膽識過人

不過，教練劉聰達透露，羅嘉翎在世錦賽後出現左腳踝疼痛情況，加上近期訓練量減少，多少影響到狀態；他分析，金牌戰一開賽就失分，主要在於攻擊後腳步沒有移動，這部分可能受傷勢影響，但接下來還有9月杭州亞運，如何與傷勢共存是她必須學習的課題。

19歲的黃映瑄去年世錦賽奪下銅牌，這次世大運再度演出驚奇，在女子46公斤級一路踢進金牌戰，並和哈薩克的巴吉舍娃纏鬥3回合才落敗。年紀輕輕卻有著大心臟，黃映瑄認為，在國外比賽壓力沒有比在國內大，很開心能摘下這面銀牌，「從上次世錦賽後一直調整，也感謝大家陪伴我度過難關，雖然金牌戰輸掉覺得很可惜，但從中我也學到經驗，未來會更努力加強自己。」

陪練員出身 邱義睿扮黑馬

之前曾是國訓中心陪練員的台灣體大好手邱義睿，這次世大運成為黑馬，昨在金牌戰遭遇南韓好手李相烈，首回合雖以3：11讓出，隨後攻勢轉為積極，第二回合一度領先，可惜最終仍以3：5逆轉失敗，同樣收下銀牌。

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