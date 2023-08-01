世大運》扳倒中國 我男籃仍無緣8強

高錦瑋（中）昨狂飆26分，率隊逆轉1勝難求的地主中國，台灣男籃仍無緣晉級世大運8強。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男籃隊昨在成都世大運預賽最後一戰，靠著高錦瑋狂飆26分，加上第3節30：18攻勢奠定勝基，以97：84逆轉同樣1勝難求的地主中國，戰績1勝2負仍無緣晉級8強。

2職籃對立 國際賽灰頭土臉

台灣隊12人名單有9位來自PLG、T1聯盟，包括夢想家林俊吉、攻城獅朱雲豪，還有領航猿張鎮衙、林正；T1海神邱子軒、蘇文儒、呂威霆及獵鷹韓杰諭，今年選秀被雲豹挑中的新人高錦瑋。另外，UBA球員有備受期待的政大游艾喆及健行劉丞勳、蔡宸綱。

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外界期盼這批以新生代職籃球員為主的台灣隊能寫下佳績，但小組賽籤運不佳，碰上高人一等且有多位職業球員入列的立陶宛和巴西都慘遭打爆，兩場合計輸了88分。

台、日友誼賽 2場狂輸58分

在國際賽因身材不如人的先天劣勢，輸球還情有可原，但備戰杭州亞運的台灣男籃在7月與日本打友誼賽就輸得慘不忍睹，2場合計狂輸58分，讓前國手楊玉明感嘆，台灣過去對日本都是贏球居多，如今卻多以輸球收場，他直言，不是因少了主力作戰，而是制度面問題，現今國內兩職籃只有對立，沒磨練出球員競爭力。

周俊三︰日職籃合併 整合資源

曾執掌台灣男籃的SBL台啤教練周俊三，就見證過台灣在10年前還能大勝日本的時刻，他認為，日本除了很早就有歸化球員的計畫，且在經歷兩職籃對立的混亂低谷後，大刀闊斧合併，成功整合資源，才能開花結果，值得台灣學習。

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