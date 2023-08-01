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兩戰4度被敬遠 大谷近2年最受「尊敬」

2023/08/01 05:30

大谷翔平連兩戰共4度被敬遠。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕天使昨在延長賽10局上靠倫弗洛兩分砲以3：2險勝，避免3連戰遭藍鳥橫掃，但大谷翔平連兩戰共4度被敬遠再成焦點，也成2021年以來大聯盟「最被尊敬的打者」。

大谷在系列賽首戰首打席轟出本季第39轟後，藍鳥三壘手查普曼就在休息室朝著教頭施奈德怒吼：「為什麼投給他打？天使全隊就大谷能打！」施奈德聽從建議，前天讓大谷被故意保送2次，昨在4局和9局天使壘上有人時又兩度敬遠，也讓大谷成為2014年以來大聯盟首位連兩戰至少被敬遠兩次的球員。

大谷本季被敬遠12次，和守護者強打拉米瑞茲並列最多，而他自前年球季至今累計46次敬遠更居聯盟之冠。還好大谷雖沒球打，倫弗洛的本季第17轟適時當英雄，天使教頭奈文說：「這是巨大的一勝，我們3場輸了2場雖然並非所願，但如果只說這場勝利是我們需要的，實在太過輕描淡寫。」

天使昨再啟動交易，從洛磯換來外野手葛里查克及內野手克隆，目前落後占美聯外卡第3名席次的藍鳥4場勝差。張育成所屬的紅襪暫居美聯外卡「備一」優勢，但昨3：4不敵巨人後，紅襪落後藍鳥2.5場勝差，領先天使的勝差也縮小至1.5場。

2021年以來被敬遠次數最多球員

球員 球隊 被敬遠次數

大谷翔平 天使 46

拉米瑞茲 守護者 42

索托 教士 37

佛里曼 道奇 34

哈波 費城人 27

賈吉 洋基 25

註：成績至7月31日止

製表:記者倪婉君

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