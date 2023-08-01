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明星賽》蘇智傑開轟 明星隊2戰通殺

2023/08/01 05:30

明星隊蘇智傑首局就敲陽春彈先馳得點，助隊在明星賽2戰皆捷，也拿下單場MVP。
（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職2023年明星賽昨進行補賽，中職明星隊靠前2局搶下3分奠定勝基，以5：0拿下跨屆5連勝，亞冠賽台灣隊雖在明星賽6連不勝、連12局沒得分，但總教練陳金鋒覺得，亞冠賽的對手甚至可能比明星隊更強，這2場讓年輕選手獲得很多經驗。

王勝偉以39歲又121天刷新明星賽最老首轟紀錄。（記者廖耀東攝）

王勝偉刷新最老首轟紀錄

中職明星賽打最久排行

明星隊一開賽就靠首棒蘇智傑陽春彈先馳得點，2局上再靠王威晨、拿莫．伊漾、林立相繼安打追加2分，9局上臨去秋波，靠林安可、王勝偉接連開砲加買保險。蘇智傑轟下勝利打點，獲選單場MVP，王勝偉則以39歲又121天刷新明星賽最老首轟紀錄，開心全速繞壘，並滑回本壘慶祝。

陳金鋒指出，在20歲出頭的年齡層，大概就郭天信、江坤宇幾人打過層級較高的國際賽，這2場讓他們充分感受短期國際賽換投很快，打者必須馬上轉換快速適應，不能用季賽的感覺去打，這對他們是很好的經驗。

鋒總：年輕選手攻守平穩

陳金鋒表示，明星隊有很多資深老將，臨場反應累積很多，打起來當然輕鬆自在，這2場最欣慰的是，年輕選手的攻守都很平穩，一點都不像在打明星賽，投手共失11分不代表實力不好，「亞冠賽最大的難題是有年齡的限制（24歲以下），但是不用著急，我要找的是對未來國家隊用得到的選手。」

亞冠賽台灣隊雖連輸2場，經典賽擔任隊長的王威晨卻認為，2000年後出生的這批球員很有潛力，成長幅度也相當快，這2場其實打得非常接近，只是穿上台灣隊球衣總會有種壓力，明星隊贏在經驗比較好一點，「如果兩邊換穿球衣，打起來絕對不一樣。」

週一補賽日 票房沒破萬

中職明星賽自1990年首屆以來，共有13場比賽時間逾3小時，其中8場出現在最近10屆，近2屆連續4場超過3小時是史上首見。這場因雨從上週六改到週一補賽，原本預售破1.5萬張的票房幾乎砍半剩8160人，是明星賽在洲際首次票房沒能破萬。

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