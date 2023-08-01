明星賽》中繼2局無失分 陳宇宏：像打國際賽

台鋼陳宇宏昨中繼2局無失分。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹陳宇宏昨於3局下站上投手丘，成為隊史在明星賽上場的第1人，他用30球挨1安無失分完成中繼2局的任務，最開心的是能與偶像等級的大前輩們一起比賽，讓他有宛如置身國際賽的成就感。

台鋼在明星賽上場第1人

聯盟去年邀請謝葆錡、紀慶然參加技術挑戰賽，今年讓陳宇宏遞補陳柏清進入明星隊，陳宇宏指出，雖是經由替補進入名單，仍很珍惜這個得來不易的機會，被通知要來打明星賽時超級緊張，因為終於可以親身感受完全不同的比賽氣氛。

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陳宇宏前天雖沒上場，光是場面就讓他感到震撼，他表示，從不曾在這多人面前比賽，去年雖打過U-23世界盃，跟明星賽相比只是小菜，「觀眾快1萬5千人，還有表演、啦啦隊，整個氛圍好熱鬧，在二軍完全沒有辦法想像。」

陳宇宏前次與純一軍陣容交手是在季前熱身賽，「就算只是表演，學長們打起來都沒在客氣的，有這麼多頂尖選手幫我守備，真的超興奮的，有種在國家隊打國際賽的感覺。」

陳宇宏最有印象的明星賽是2019年，陳禹勳在投手丘上拿出手機拍照發文，他自認膽子沒那麼大，他也把握機會請教同為低肩側投的黃子鵬，希望能幫助他迎接明年第1個一軍球季。

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