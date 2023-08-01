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U12世界盃》對德輕鬆打 台灣3連勝晉級

2023/08/01 05:30

台灣隊以13:2提前在5局擊敗德國，取得預賽3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕U12世界盃棒球賽台灣隊昨迎戰德國，首局就拿下8分，終場13:2提前在5局結束，取得預賽3連勝，和同組的委內瑞拉都保持不敗。

陳竑愷敲出帶有2分打點的二壘打。（記者林正堃攝）

還有機會取得3勝的隊伍，除了台、委，還有日本和墨西哥，但兩隊都敗給台灣隊，若勝敗相同將優先比較對戰，台灣隊已確定晉級，但還要為超級循環賽制的優勢努力，台灣隊今天將迎戰委內瑞拉，將推出王羽翔先發。

兄弟首席教練陳江和到場幫兒子陳竑愷加油。（記者林正堃攝）

主力休兵 守備3失誤

台灣隊昨火力全開，守備上卻出現3次失誤，讓德國得到2分。總教練陳明仁說，昨主力球員休戰，幾名首度上場的選手有些緊張，「心態和態度還有改進空間，畢竟集訓1個月了，還會緊張的話不太好，有針對一些優缺點進行檢討。」

兒子敲二壘打 陳江和場邊鼓掌

首次先發的陳竑愷把握機會，在爸爸中信兄弟首席教練陳江和見證下，1局上第2打席敲二壘打、帶有2分打點，爸爸在場邊頻頻鼓掌。

陳竑愷攻上二壘後還有慶祝動作，他透露，因隊友羅浩翰29日生日，這慶祝動作是特別送給他。至於爸爸來看球，他說：「知道爸爸來看，但沒有打好，還要再加油。」

陳江和不給兒子壓力，他認為兒子才小5，這次入選是要多跟學長學經驗。至於兒子屢次透露偶像是他，他則笑說：「他怕沒講我就沒零用錢吧？」

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