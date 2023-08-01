明星賽過後 打擊個人獎激鬥

悍將李宗賢暫以打擊率0.341居打擊王。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕明星賽結束後中職今天重燃戰火，將由下半季戰績領先的味全龍迎戰上半季冠軍統一獅，樂天桃猿則對上富邦悍將。今年明星賽因組隊方式的限制，投打排行榜領先的大部分球員都未入選，今天起再度為年度個人獎拚戰。

桃猿廖健富在全壘打和打點暫都並列第1。（資料照）

明星賽已連續兩年採用「明星隊VS.台灣隊」的型式，今年是亞冠賽代表隊必須不超過23歲或職棒資歷不超過3年才有參賽資格，造成不符合資格的球員入選明星賽的空間遭限縮，目前的打擊王李宗賢、全壘打和打點都並列第1的廖健富、安打王成晉和勝投、三振雙冠的鋼龍都沒有參加明星賽，防禦率王羅昂則因傷退出。

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打擊王李宗賢對決廖健富

李宗賢在明星賽前最後一戰演出3安猛打賞，打擊率提升至0.341，超越廖健富的0.336，今天李宗賢首度以打擊率領先者的身分和廖健富正面對決。廖健富除了要奪回打擊王，全壘打和打點也要爭取單獨領先，目前分別以13轟和林安可、48分打點和蘇智傑並列第1。

味全先發投手錡龍生涯首度出戰統一，將挑戰3連勝，他最近2場先發投12局，只被擊出9支安打失3分，不過，他雖然是左投，對右打被打擊率只有0.162，對左打卻有0.269，左打的林安可和蘇智傑佔優勢。

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