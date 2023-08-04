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澳洲羽球公開賽》還不想回家 麟洋配逆轉晉8強

2023/08/04 05:30

李洋／王齊麟逆轉世界排名第7的馬來西亞王耀新／張御宇，挺進男雙8強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟洋配」李洋／王齊麟昨在澳洲羽球公開賽，以18：21、21：17、21：19逆轉世界排名第7的馬來西亞組合王耀新／張御宇，挺進男雙8強。

周天成（澳洲公開賽IG）

逆轉中國趙俊鵬 小天也晉8強

上週奪下日本公開賽冠軍的李洋／王齊麟，連兩週在16強對上王耀新／張御宇。昨麟洋配首局雖然失守，但第二局回神追平，決勝局再克服15：18落後，以一波6：1的攻勢完成逆轉。兩人表示，比賽到後面真的很刺激，一度都覺得可能要提前回家了，還好彼此都有撐住。

李洋／王齊麟今天將對上日本組合古賀輝／齋藤太一，雙方過去3次交手麟洋配取得2勝，但6月印尼公開賽由日本獲勝。另外，盧敬堯／楊博涵以21：10、21：13輕取3屆世錦賽金牌印尼阿赫桑／塞帝亞萬，今天將遭遇去年世錦賽冠軍馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰。

男單方面，周天成在第二局化解2個賽末點，以16：21、22：20、21：10逆轉中國好手趙俊鵬，本季第5度晉級8強，今天將迎戰另一中國選手翁泓陽。女單白馭珀則以21：9、21：19擊敗隊友梁庭瑜挺進8強，也是昨天唯一獲勝的台灣女單。

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