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世大運》網球男女雙打 今齊搶金牌

2023/08/05 05:30

許育修（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男雙許育修／黃琮豪、女雙吳芳嫺／梁恩碩，在成都世大運皆在4強以直落二勝出，今兩組人馬將在決賽登場，力拚金牌，延續台灣網球隊史連10屆參賽都有奪金紀錄的優良傳統。

梁恩碩與吳芳嫺擊退美國組合，前進金牌戰。（大專體總提供）

許育修／黃琮豪昨在4強僅花63分鐘，以6：3、6：2輕取日本組合羽澤慎治／田口敏洋，今對上捷克搭檔，要力爭2013年李欣翰／彭賢尹之後的男雙首金。

吳芳嫺／梁恩碩昨發球局一局未失，以2個6：2收拾美國搭檔金柏莉／艾莉絲，以連3場未失一盤之姿強勢晉級決賽，要挑戰隊史女雙第7金。

吳芳嫺和許育修還攜手出戰混雙賽事，以6：3、6：2橫掃美國組合華倫／艾莉絲，兩人都是一日兩勝，挺進4強，也提前確保一面銅牌進帳，本屆台灣網球代表隊已鎖定5面獎牌，另有闖進4強的女單梁恩碩、楊亞依，還有機會爭金奪銀。

楊嘉安驚奇秀 桌球拍進4強

桌球方面，世界排名393名的台灣小將楊嘉安上演驚奇，他昨在16強以4：2淘汰2015年世青金牌得主中國選手劉丁碩，8強對上世界排名67的日本好手田中佑汰，在落後2局後連拿4局，以4：2逆轉晉級4強，至少銅牌起跳。

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