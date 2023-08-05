兄弟不給活路 8連勝獅

兄弟鄭浩均收下本季第6勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕即使昨賽前下達必勝令，統一獅總教練林岳平還開玩笑對中信兄弟首席教練陳江和說，「給我們留條生路吧 ！」兄弟硬是不肯給活路，隊長王威晨首局首打席開轟，單場敲4安灌進4分打點，率隊8：3取得對戰8連勝，花蓮三連戰橫掃對手，獅隊下半季勝率跌破3成持續墊底。

兄弟隊長王威晨（左）與江坤宇首局前兩打席接力開轟。（記者陳志曲攝）

獅嚴重貧打

8次對戰場均2.3分

5月27日獅隊以5：1擊敗兄弟後，接下來8次交手兄弟都是最終贏家。獅隊逾2個月沒贏過黃衫軍，這8場比賽總計只得18分，場均得2.3分，要贏球談何容易。

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王威晨江坤宇

首局罕見背靠背

1局上兄弟前兩棒王威晨、江坤宇上演「背靠背」全壘打，砲轟林子崴，締造中職史上第二次開局前兩棒攜手開轟紀錄，首次是在1993年3月26日，首局三商虎前兩棒哥雅和康雷接連開轟，苦主是味全龍先發投手林光宏。

對於兩位非重砲型打者能接連開轟，兄弟總教練彭政閔說：「很驚喜，兩人連線開轟算較少見，這兩轟很關鍵，剛開賽球隊就取得領先，整體打線更有信心。」

王威晨第5、6局都擊出安打並進帳打點，則獲選單場MVP，他表示，很榮幸寫下史上第二對、本土第一對開局連兩棒開轟紀錄，更開心的是與江坤宇一起完成，希望可以一起再創兩人的障礙。

江坤宇笑說，「威晨首局首打席開轟，我在場邊歡呼，應該是第一次我打2棒，然後在場邊看他全壘打。和威晨連線轟全壘打，還是在第一局，覺得滿不可思議的。」

獅隊過去4戰只得2分，得點圈打擊率0.087，攻擊火力貧乏，昨賽前餅總才喊話打線要加油，但開賽仍被壓制，鄭浩均先發5局失1分拿下本季第6勝，也是全聯盟最多勝本土投手。

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