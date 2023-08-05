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道博格一度想完投 8局結束沒握手

2023/08/05 05:30

猿隊道博格用91球投完8局，優質先發奪勝。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕如果沒被吉力吉撈．鞏冠敲全壘打，道博格會考慮拚完封，他只用91球就投完8局，在陳晨威2安3打點強勢回歸一軍的力挺下，帶領樂天桃猿以5：1擊敗味全龍，樂天最近5戰拿下4勝，他就貢獻2勝。

陳晨威（記者塗建榮攝）

優質先發 貢獻猿近5戰2勝

道博格球速並不算快，昨役直球雖才140-144公里，卻只有第1局超過15球，有3局才9球就收工，一度讓味全11上11下，他表示，前次對戰後有做功課，這場因為控球狀況不錯，就相信守備積極攻擊好球帶，能用精簡球數投完8局主要是沒有保送。

道博格指出，7局下第1球若沒被吉力吉撈轟陽春彈，確實會考慮拚完封，即便曾經閃過完投的念頭，投完第8局也沒跟總教練握手，但考量前次出賽已是13天前，充分休息準備下次出賽才是明智決定，便放心交給終結者豪勁收尾。

回歸開轟 陳晨威笑開了

陳晨威重回一軍立刻先發，含9局上錦上添花的2分彈跨一、二軍連續2天開砲，他表示，二軍總教練陳瑞振提醒要有自信，他也希望把在二軍的好狀況帶到一軍，上場後有找到節奏積極進攻，「下二軍前都沒什麼笑容，可能因為打不好吧？」

總教練曾豪駒認為，道博格球速不快但會利用速差，不管引誘球或搶好球都能投到想要的位置，有效製造很多滾地球，更高興是從一開賽就看到陳晨威自信的笑容，感覺他很投入在比賽中，希望可以把好表現維持下去。

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