U12世界盃》王羽翔完美的0下丘 台灣明爭霸

台灣隊王羽翔投出1安打完封勝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊先發投手王羽翔昨對南韓繳出1安打完封勝，個人生涯首次完封就出現在大場面，率隊1：0在本屆U12世界盃狂掃7連勝、率先搶下明天冠軍戰門票，暌違4年力拚隊史第3冠。

王聖穰2局下敲出勝利打點。 （記者李惠洲攝）

曲球制韓 1安打完封勝

來自台東的王羽翔，5局上才被梁相明敲出唯一安打，隨後又靠牽制讓對方出局，再連續解決5名打者完美收尾，僅用73球演出完封勝，猛飆7次三振。南韓有4個半局三上三下，連得點圈都難以踏上。

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台灣隊總教練陳明仁直言，由於對手在複賽僅1勝，應會急著出棒強攻，球隊要做好守備去迎擊，「羽翔按照暗號、指示投球，他辛苦了，內容非常好，激勵了大家。這1勝對球隊的成長很大。」

王羽翔想的不只是完封，早在前3局都沒被擊出安打時，腦海中就浮現無安打比賽，無奈5局上破功，心情難免失望，仍冷靜轉身牽制跑者。他坦言被敲安很失望，但也調節了呼吸，動作停久一點，「捕手有給我打（牽制）暗號，告訴自己不要太急，位置丟好就好。」

過去在卑南少棒投過完投，王羽翔這次能加碼演出完封，關鍵就在最有自信的曲球發威，在本屆比賽總計9.1局無自責分，用「完美的0」結束投球工作，他說，接下來想用打擊和蹲捕來幫助球隊。

台灣隊提前晉級冠軍戰，今晚對美國有調整空間，陳明仁指出會重新調整陣容，王羽翔和邱亞恩都不能再投球，今交由陳昶叡先發。

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